VIB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017

Theo đó, tổng tài sản của VIB đã tăng 10%, vượt mức 115 nghìn tỷ VND. Dư tín dụng đạt 75.686 tỷ, tăng 15,7%, trong đó dư nợ cho vay đạt 69.260 tỷ. Tăng trưởng tín dụng phần lớn đến từ cho vay khách hàng cá nhân với mức tăng hơn 30% so với cuối 2016, thể hiện định hướng tập trung vào phát triển mảng bán lẻ của ngân hàng. Huy động khách hàng cũng tăng tương ứng 15%.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB nằm ở mức 2,59%, trong khi ngân hàng tiếp tục mua lại trái phiếu từ VAMC để xử lý thu nợ: Số dư trái phiếu VAMC tiếp tục giảm hơn 20%. Luỹ kế, số nợ mua lại từ VAMC để xử lý đã chiếm gần 50% tổng số dư ban đầu đã bán cho VAMC. Bên cạnh đó, các chỉ số an toàn tài chính của VIB đều nằm trong giới hạn an toàn theo quy định của NHNN. Hệ số CAR 11,3%, tỷ lệ cho vay trên huy động LDR 69,4%, và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn 46.4%.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 380 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51% kế hoạch năm. VIB dự kiến sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2017. Doanh thu tăng trưởng ở hầu hết các khoản mục chính: thu nhập lãi thuần tăng 25%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 54%. Chất lượng của danh mục cho vay được kiểm soát tốt, cùng với tốc độ xử lý nợ xấu nhanh chóng đã giúp chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 29% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện khả năng sinh lời của ngân hàng.

Những năm gần đây, VIB là một trong những ngân hàng thương mại có tỷ lệ chia cổ tức thuộc nhóm cao. Năm 2014, tỷ lệ chia cổ tức là 9% bằng tiền mặt và 14% bằng cổ phiếu thưởng; Năm 2015, tỷ lệ chia là 8,5% bằng tiền mặt và 16,5% bằng cổ phiếu thưởng; Năm 2016, ngân hàng đã hoàn tất việc chia 5% cổ tức bằng tiền mặt ngày 5/7/2017, và sẽ sớm công bố thông tin về kế hoạch trả cổ phiếu thưởng. Đối với hệ thống ngân hàng, việc chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu đều phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, dựa trên việc kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, cũng như tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của từng ngân hàng như là tiêu chí bắt buộc.

Vừa qua, ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) và VIB đã có các cuộc thảo luận chiến lược về việc tăng cường hợp tác kinh doanh giữa 2 ngân hàng tại Việt nam trong giai đoạn tiếp theo bằng việc, hai bên tiếp tục ký mới một Thoả thuận trao đổi năng lực có gía trị nhiều triệu USD với thời hạn 3 năm. Đồng thời, ký Thoả thuận Chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh CBA thành phố Hồ Chí Minh về cho VIB quản lý. Theo thoả thuận chuyển giao này, toàn bộ cơ sở khách hàng, đội ngũ cán bộ, địa điểm kinh doanh, hệ thống ATM của CBA sẽ được tiếp tục phục vụ, quản lý và phát triển bởi VIB. VIB là ngân hàng nội địa đầu tiên mua lại toàn bộ chi nhánh hoạt động kinh doanh của một ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Đầu năm 2017, VIB tiếp tục được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận thông qua những giải thưởng trong lĩnh vực ngân hàng. Trong kỳ đánh giá xếp hạng các ngân hàng tại Việt Nam quý 2/2017, Moody's Investors Service đã nâng triển vọng xếp hạng tiền gửi nội tệ, phát hành tiền gửi nội tệ và ngoại tệ của VIB từ ổn định lên tích cực, đồng thời tiếp tục xếp hạng VIB nằm trong nhóm ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. VIB là ngân hàng Việt Nam duy nhất đạt giải thưởng “Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam 2016” (Best e-bank 2016) và “Ứng dụng Ngân hàng di động có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam 2016” (Best retail mobile banking experience 2016) do tạp chí The Assets trao cho ứng dụng ngân hàng di động MyVIB của Ngân hàng Quốc tế (VIB). VIB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên được The Assets trao giải thưởng danh giá này. VIB cũng nhận được các giải thưởng “Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam 2017” do tạp chí quốc tế Gobal Banking & Finance Review trao tặng, giải thưởng “Thương hiệu ngân hàng sáng tạo nhất Việt Nam 2017” do tạp chí Thương hiệu toàn cầu (Gobal Brand Magazin) trao tặng.

Bên cạnh hoạt động tài chính cốt lõi, VIB đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng như, VIB phối hợp với Vietnam Silicon Valley (VSV – thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ) tổ chức chương trình Investor Boot Camp Hà Nội, chia sẻ những giải pháp giúp các cá nhân/tổ chức trở nên chuyên nghiệp hơn khi tham gia đầu tư Startup; phối hợp cùng Design Bold, một công ty công nghệ khởi nghiệp nổi tiếng, tổ chức cuộc thi “Thiết kế sáng tạo” dành cho cá nhân đam mê sáng tạo. VIB cũng hỗ trợ tài chính, cùng đội ngũ tình nguyện viên đông đảo là cán bộ nhân viên tham gia hỗ trợ tổ chức Operation Smile khám sàng lọc, phẫu thuật để kiển tạo lại nụ cười cho 120 trẻ em bị dị tật môi và hàm ếch.

Về VIB Thành lập năm 1996, ngày nay VIB đã trở thành 1 trong những ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam theo đánh giá của Moody’s. VIB có 160 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 8,000 ngân hàng đại lý tại 61 quốc gia. VIB hiện có hơn 4,600 cán bộ, phục vụ 1,6 triệu khách hàng cá nhân, 34,000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn. Cổ đông tổ chức có tỉ lệ sở hữu cao nhất của VIB là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA), ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Australia và là 1 trong 10 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm. CBA hiện đang giữ 20% cổ phần của VIB. Quá trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa CBA và VIB đã tạo điều kiện để VIB tiếp nhận được kinh nghiệm chuyên môn từ CBA, ngược lại cũng giúp CBA hội nhập thực tế phát triển kinh doanh ngân hàng tại Việt nam. Sự hợp tác này đã góp phần đưa VIB trở thành một ngân hàng có mức độ ổn định và năng lực tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào website: www.vib.com.vn hoặc liên hệ TTDVKH (miễn phí): 18008180.

