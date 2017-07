Vợ cao tay ‘trị' chồng say rượu bằng chiêu độc

Thời gian gần đây, tôi cũng có đọc một vài câu chuyện vui về việc “trị” chồng say rượu của những cô vợ 9X. Như người vợ có tên Khánh Ngọc, thấy chồng say rượu, cô đã tinh nghịch dùng đồ trang điểm để vẽ lên mặt chồng, sau đó chụp ảnh, quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Không những thế, Khánh Ngọc còn mạnh dạn kèm theo lời nhắn để “đe dọa” chồng: “Chồng với chả con! Đã không uống được rồi còn bày đặt rượu với bia, xong về say không biết gì luôn. Mà thế nào say không đỏ mặt tí gì mới hãi chứ. Không ở nhà trông con mà lại đi đàn đúm này, cho quả này cho chừa luôn!...”. Những hình ảnh của người chồng nhanh chóng được phát tán, chắc hẳn, khi tỉnh dậy người chồng sẽ vô cùng xấu hổ, lần sau phải thận trọng hơn trước khi nâng chén với bạn bè.

Đọc xong câu chuyện tôi bật cười và nghĩ đến cách “trị” chồng trong cơn say. Thú thực, chồng tôi tửu lượng kém nên ít uống rượu. Nhưng từ ngày chuyển sang công ty mới, làm quen với một vài đồng nghiệp là “con ma rượu” nên cũng tập tành uống. Thế nhưng, lần nào đi uống cũng bị đồng nghiệp chuốc say. Hôm thì chân nam đá chân chiêu về đến nhà, hôm thì vợ phải đi đón. Say đến mức sáng hôm sau tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu.

Chưa dừng lại ở đó, chồng tôi còn bia bọt, hát hò cả đêm. Một tuần ăn uống, tụ tập với bạn bè 3, 4 lần mà chẳng quan tâm gì đến vợ con.

Nhiều lần tôi cũng nhẹ nhàng góp ý nhưng chồng tôi bỏ ngoài tai và cho rằng vợ đang ngăn cấm mình giao lưu với bạn bè. Đã vậy, tôi bắt đầu lên kế hoạch để “trị” chồng. Chồng đi đâu tôi cũng đòi đi theo. Chồng tôi ở công ty gọi điện báo không về nhà, đi ăn ngoài với đồng nghiệp là 20 phút sau tôi có mặt, vì nhà tôi cách công ty chồng làm không quá xa. Mỗi lần đi cùng tôi được chứng kiến cảnh ép rượu của những người đàn ông.

Tối hôm đó, tầm 5 anh đồng nghiệp và chồng tôi lại rủ nhau đi nhậu, đương nhiên là tiệc vui ấy không thể vắng mặt tôi và một số bà vợ nữa. Uống đến hơn 9h tối mà các anh chồng vẫn không chịu ra về, còn gọi thêm 2 chai nữa. Tôi ngăn lại nhưng không được, bực mình, tôi giằng lấy chai rượu tu một hơi gần hết nửa chai. Dù lần đầu uống rượu nhưng tôi lại không bị sặc, chồng tôi cứ chôn chân một chỗ nhìn tôi: “Vợ ơi dừng lại đi”.

Nhìn chồng say rượu triền miên khiến tôi phải ra đòn "độc" để "trị" (Ảnh minh họa)

Uống cũng khá nhiều nhưng tôi chỉ hơi chóng mặt một chút, chân vẫn có thể đứng vững. Chồng tôi vội vàng đỡ tôi ngồi xuống, biết chồng lo lắng cho mình, tôi càng được đà lấn tới, đây cũng là cơ hội để tôi dạy cho chồng mình một bài học.

Tôi giả vờ say, lấy xe máy lao ra đường và đòi đi hát, hò. Tôi vung tay chân, nói câu được câu chăng khiến chồng tôi tái mét mặt, chỉ còn cách gọi taxi đưa tôi về nhà. Tới nhà, tôi lại hành chồng tiếp, tôi giả vờ nôn ọe để chồng phục vụ. Tôi giả vờ quát lớn: “Ngày mai lại đi uống tiếp, em không say đâu nhé”.

Chồng tôi tỏ vẻ bực mình nhưng không còn cách nào khác, sau khi chăm sóc cho vợ xong phải chạy nhanh sang nhà ông bà đón thằng cu về cho ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, chồng tôi nói vẻ hậm hực: “Lần sau em đừng bia rượu nữa nhé, cả đêm anh không ngủ được vì lo cho em đấy, còn con nhỏ nữa”.

Nghe chồng than thở, tôi liền bảo: “Vậy là anh đã hiểu được cảm giác của em mỗi lần anh say rượu rồi đúng không, nếu anh vẫn tiếp tục đi uống rượu quá nhiều thì em cũng đi theo đấy”. Chồng tôi chẳng nói gì, nhưng mặt thì tỏ rõ vẻ hối lỗi. Tối hôm ấy, đang ăn cơm thì có mấy người bạn rủ đi uống bia, chồng tôi từ chối luôn. Những ngày hôm sau, có chăng cũng chỉ là uống vừa đủ hoặc uống vài chén rồi xin phép về để ăn cơm với vợ con.

Xem thêm:

Các cô gái ạ, thất tình cũng là một thứ tài sản đấy!

Nước mắt người phụ nữ vội vàng 'đi bước nữa'

Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin.

M.Thu (ghi theo lời kể của Như Quỳnh - Gia Lâm, Hà Nội)