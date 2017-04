Vụ 3 mẹ con nhốt 6 cán bộ phường: Trả tự do cho một người

Liên quan đến vụ ba mẹ con khóa cửa nhốt sáu cán bộ phường đến kiểm tra nhà xây lấn chiếm trái phép, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành trả tự do cho ông Đỗ Thanh Phong (26 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa).

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Phong không tham gia vào việc nhốt 6 cán bộ nên trả tự do. Đến thời điểm này, bà Trần Mỹ Lệ (45 tuổi) và Đỗ Hoàng Long (22 tuổi), người thân của Phong vẫn bị tạm giữ.

Trước đó, sáng 21/4, gia đình bà Lệ tiến hành xây nhà lấn chiếm khu đất của bệnh viện điều dưỡng ở khu phố 2, phường Long Bình Tân. Nhận tin báo, tổ công tác 6 người của UBND phường Long Bình Tân và Công an phường đến kiểm tra.

Khi đoàn cán bộ đến nơi, bà Lệ mở cửa để những người này vào trong sau đó khóa chặt cửa trước, không cho ra ngoài. Bà này cũng yêu cầu tổ công tác xuất trình giấy tờ kiểm tra nhà. Tại đây, các cán bộ đã yêu cầu bà Lệ mở cửa nhưng bất thành.

Sáng cùng ngày, UBND phường Long Bình Tân đã cử cán bộ xuống thuyết phục bà Lệ thả người nhưng bà này không đồng ý và có lời lẽ lăng mạ.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa buộc phải đến hiện trường làm việc và yêu cầu bà Lệ cùng 2 con trai của bà thả các cán bộ. Lúc này, mẹ con bà Lệ không hợp tác và yêu cầu được làm việc trực tiếp với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Người này cũng đe dọa cho nổ bình gas đã chuẩn bị sẵn nếu có người can thiệp.

Sau nhiều lần thương thuyết bất thành, lực lượng Công an TP.Biên Hòa buộc khống chế bà Lệ cùng 2 người con trai và giải thoát 6 cán bộ phường Long Bình Tân.

Cơ quan chức năng sau đó xác định lúc xảy ra sự việc, ông Phong có mặt cùng mẹ và em trai nhưng không tham gia nhốt 6 cán bộ nên ông Phong được trả tự do.

Nguyễn Nhâm