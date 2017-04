Vụ tàu hỏa ‘thổi bay’ ô tô: Lời kể kinh hoàng của nhân chứng

Vào lúc 13h46 ngày 24/4, tàu hỏa TN1 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt ở Km1102+200 đoạn qua thôn Cảnh An 2 (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đâm vào ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Inova BKS 78A – 036.52 rồi “hất văng” chiếc ô tô này một khoảng cách rất xa. Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc xe ô tô 4 chỗ nát bét, biến dạng hoàn toàn, còn tàu hỏa chạy khoảng 40-50m mới dừng lại. Hai nạn nhân Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, trú huyện Đông Hòa) và Trần Ngọc Hữu (33 tuổi, trú tại TP.Tuy Hòa) tử vong tại chỗ. Trong số 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông Nguyễn Văn Hiên (49 tuổi, trú huyện Đông Hòa) và Lâm Tử Tâm (33 tuổi, trú TP.Tuy Hòa) do bị thương quá nặng đã không qua khỏi vào cuối giờ chiều cùng ngày. Hiện hai nạn nhân Nguyễn Ngọc Ân (40 tuổi) và Phạm Văn No (37 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) đã qua cơn nguy kịch.