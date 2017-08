Vũ Thành An quay lại Huế để được đắm mình trong kỷ niệm

Trong dịp về Việt Nam lần này, ngoài các chương trình quan trọng của hành trình, nhạc sĩ Vũ Thành An còn trở về xứ Huế. Ông mong muốn được ôn lại một chút kỷ niệm xưa với ca khúc “Chuyện tình không tên thứ 13 - Tình xưa gái Huế”. Đặc biệt, ông đã mời ca sĩ Hiền Anh, người được mệnh danh “Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” một thời, tái hiện bóng hình người con gái trong ca khúc chất chứa biết bao kỷ niệm.

“Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” Hiền Anh diện bộ áo dài tím xứ Huế quen thuộc, tóc dài vấn dịu dàng, đi bên cạnh nhạc sĩ Vũ Thành An dạo cầu Tràng Tiền. Họ cùng ngắm xứ Huế mộng mơ. Biết bao kỷ niệm của một thời trai trẻ ùa về. Nhạc sĩ Vũ Thành An kể, ông viết "Tình xưa gái Huế" cuối năm 1969, khi đó ông được đạo diễn Hà Thúc Cần mời quay phim tại Huế, đoàn làm phim nghỉ tại khách sạn Hương Giang. Trong đoàn làm phim có nhiều tài tử nổi tiếng lúc bấy giờ. Bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của ba nữ tài tử trẻ tuổi và An đã để ý một cô người Huế với cái dáng vẻ mảnh mai, mái tóc dài mềm mướt.

Vũ Thành An còn nhớ, trong đoàn cũng có một chàng say cô ấy mê mệt, theo đuổi ra mặt nhưng cô ấy nhất quyết từ chối. Một hôm Huế bị lụt, nước sông Hương lên cao, đoàn phim không thể làm việc nên đạo diễn cho mọi người nghỉ và tự do đi chơi. Nhân thế, Vũ Thành An đã đánh bạo hỏi mời cô ấy đi chơi. Thật không ngờ, cô ấy nhận lời ngay! Họ cùng nhau đi thăm lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ, lăng Gia Long, đồi Vọng Cảnh và đi dạo trên cầu Tràng Tiền. Thời gian đóng phim qua nhanh, sau đó, mỗi người trở về với cuộc sống riêng và họ không còn gặp nhau từ dạo ấy. Kỷ niệm đáng nhớ ấy được Vũ Thành An ghi lại trong tình khúc “Bài không tên số 13 - Tình xưa gái Huế”.

Trong cuốn sách “Chuyện tình không tên”, Vũ Thành An đã nhớ lại và viết: “Xin cảm ơn em đã cho anh một buổi chiều đẹp để rồi trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời quý giá này. Xin chúc em và gia đình được nhiều phước lành”.

Trở lại Huế lần này, Vũ Thành An đi cùng nữ ca sĩ Hiền Anh, người đã sát cánh với ông trong nhiều hoạt động từ khi trở về Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động từ thiện. Hiền Anh từng là “nữ hoàng phòng trà Hà Nội”, bởi chị là ca sĩ đắt show nhất phòng trà Hà Nội một thời, nhưng sau đó, do phải lo cuộc sống gia đình nên chị nghỉ hát và tập trung kinh doanh. Đến giờ này, cuộc sống, gia đình ổn định thì nỗi nhớ sân khấu lại cháy bỏng và chị may mắn được đồng hành cùng nhạc sĩ Vũ Thành An. Ông chính là tác giả của những ca khúc mà chị từng say đắm hát.

Đi bên ông trong chiều Huế mộng mơ, Hiền Anh chia sẻ: Ông thực sự là người nhạc sĩ tinh tế và sâu lắng vô cùng. Nên chị tin, những người con gái trong các bài tình ca không tên của ông chắc chắn sẽ không quên ông. Nhạc sĩ Vũ Thành An cũng chia sẻ với chị, những mảnh ký ức mà ông đã lưu giữ về những mối tình ấy luôn tồn tại ở đó, trong trái tim ông.

Cùng ôn lại kỷ niệm với nhạc sĩ Vũ Thành An, ca sĩ Hiền Anh về “Chuyện tình không tên số 13 - Tình xưa gái Huế” tại Huế còn có nữ ca sĩ Ngọc Châm. Chị là chủ nhiệm chương trình “Vàng son một thuở” chủ đề “Vũ Thành An - Đời đá vàng” vào tối 19 - 20/8 này tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Ngọc Châm chính là người đã khiến nhạc sĩ Vũ Thành An nhận lời về Việt Nam. Chị cũng đồng hành cùng ông trong suốt chặng hành trình.

Cô chia sẻ, cô đã rất hạnh phúc khi được cùng nhạc sĩ Vũ Thành An ôn lại những câu chuyện trong các ca khúc của ông và đêm nhạc Vũ Thành An tại Hà Nội sẽ kể cho khán giả nghe những câu chuyện đó. Trong đêm nhạc “Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” Hiền Anh sẽ thể hiện ca khúc “Bài không tên số 5” và được nhạc sĩ Vũ Thành An dành cho nhiều lời khen ngợi.

