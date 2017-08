Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, sáng 11/8, bảo vệ phát hiện vườn trồng chanh leo nguyên liệu công nghệ cao của công ty, tại bản D1 - Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, bị kẻ xấu chặt phá. Qua kiểm tra phát hiện, 1.200 gốc chanh leo hơn 5 tháng tuổi, đang trong thời kỳ thu hoạch bị chặt ngang gốc. Ngoài ra, tại vườn còn bị kẻ xấu lấy cắp 60m đường ống tưới nước, 1 chiếc bạt. Ước tính tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, công ty Cổ phần Nafoods đã trình báo lên chính quyền địa phương, đồn Biên phòng Tri Lễ (thuộc ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quế Phong. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, lập biên bản sự việc để phục vụ công tác điều tra.

Bảo vệ công ty Nafoods bên những gốc canh leo bị chặt hạ.

Ông Nguyễn Quốc Nam, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự công ty Cổ phần chanh leo Nafoods cho biết thêm, ngoài vụ chặt hơn 1.200 gốc chanh leo vào đêm 10/8, theo thống kê của công ty từ đầu năm 2017 đến nay đã có tổng cộng 9 vụ trộm cắp, phá hoại tài sản của công ty tại các bản Pịch Niệng, Tà Pàn, xã Tri Lễ. Gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Việc kẻ xấu liên tiếp gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản, phá hoại vườn chanh leo trong một thời gian ngắn, ngoài gây thiệt hại lớn về kinh tế thì còn gây tâm lý hoang mang, lo lăng cho cán bộ, nhân viên công ty. Sau mỗi sự việc xảy ra, công ty đã trình báo chính quyền và lực lượng chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Do bị chặt ngang gốc, hơn 1.200 gốc chanh leo bị khô héo.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khẳng định, hành vi chặt phá chanh leo của kẻ xấu là vi phạm pháp luật và không thể chấp nhận được. Sau khi nhận được đơn trình báo của công ty Cổ phần Nafoods, UBND huyện Quế Phong đã có Công văn số 988/CV-UBND, giao Trưởng công an huyện chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. “Tinh thần của huyện là kiên quyết chỉ đạo cơ quan công an phải điều tra tìm được thủ phạm phá hoại, đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm ổn định tình hình sản xuất của doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn, ổn định tâm lý cho người dân”, ông Lê Văn Giáp cho biết.

Trung tá Vi Văn Giang, Trưởng Công an huyện Quế Phong, kiêm thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết: Trước đây, khi xảy ra các vụ việc nhỏ thì công ty Nafoods không báo lên đơn vị mà chỉ báo cho Công an xã Tri Lễ. Mới đây, xảy ra vụ việc lớn, sau khi nhận được tin Công an huyện đã thành lập một tổ công tác, trực tiếp vào địa bàn quyết tâm điều tra, truy tìm thủ phạm trong thời gian sớm nhất.