Xe máy ngã ra đường, hai thanh niên bị xe bồn cán nguy kịch

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người nguy kịch xảy ra vào trưa ngày 26/8 trên đường ĐT 743, thị xã Thuận An.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Quốc Mạnh (quê tỉnh Hà Nam) điều khiển xe máy BKS 66P1 – 462.11 chở theo anh Huỳnh Tuấn Vũ (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Dương) trên đường ĐT 743 hướng từ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về khu vực trung tâm tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người bị thương.

Khi đến khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, chiếc xe bất ngờ ngã trước đầu xe bồn mang BKS 51C – 686.79 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều. Vụ việc khiến cả hai ngã ra đường, bị bánh xe bồn chèn qua người, bất tỉnh tại chỗ.

Người dân quanh khu vực đã nhanh chóng hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.