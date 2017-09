Bão số 10 đổ bộ, hơn 200 thợ điện khắc phục sự cố trong đêm

Ngày 13/9, trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Công điện thượng khẩn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong vùng ảnh hưởng, tập trung nhân lực và phương tiện khắc phục ngay các thiệt hại của bão theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Cập nhật thông tin liên quan đến ảnh hưởng và tình hình khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra đối với hệ thống điện đến sáng nay (16/9), EVN cho biết, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN trong khu vực đã thực hiện hạ thấp mực nước hồ để tạo thêm dung tích đón lũ, gồm các thủy điện: Trung Sơn (Thanh Hóa), Hố Hô (Hà Tĩnh), A Vương (Quảng Nam).

Một số hồ chứa đã đóng hoàn toàn các cửa xả từ cuối ngày 15/9 gồm: A Vương, Hố Hô.

Các hồ chứa thuộc lưu vực sông Hồng đang vận hành xả lũ theo lệnh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (Hòa Bình, Thác Bà).

Cho đến 6h sáng 16/9, các lưới điện truyền tải 500kV và 220kV đã được khôi phục vận hành bình thường.

Trụ điện số 48 đường dây 220kV Vũng Áng – Đồng Hới bị ngập gần đỉnh cột, trong đêm 15/9/2017, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã huy động gần 200 người triển khai tập trung xử lý khắc phục sự cố, dự kiến hoàn thành việc xử lý và khôi phục vận hành trong ngày 18/9/2017. Quá trình xử lý sự cố không gây ảnh hưởng đến cung cấp điện do lưới điện được cấp từ nguồn khác.

Đêm ngày 15, rạng ngày 16/9, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chỉ đạo khắc phục sự cố đường dây 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới.

EVN cũng cho biết, các lưới điện phân phối 110kV đã khôi phục vận hành bình thường.

Tình hình khôi phục đường dây điện sau bão số 10.

Đối với lưới điện trung, hạ áp, đến đầu giờ sáng nay đã khắc phục xong và cấp điện trở lại cho một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề gồm: Trung tâm của TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình, khu vực trung tâm của các thành phố, huyện của các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bão vừa tan, EVN ngay lập tức khắc phục sự cố điện.

EVN đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, trước hết phải ưu tiên các phụ tải: bệnh viện, cấp nước sạch, trạm bơm tiêu úng, thông tin liên lạc; quá trình khôi phục cung cấp điện cần tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Các đơn vị trong khu vực bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung ứng trực 24/24h để kịp thời ứng phó, khắc phục nhanh các thiệt hại do bão gây ra