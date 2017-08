Ngày 17/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi), trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, để phục vụ điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, đêm 26/6, Nguyễn Quang Hiếu điều khiển xe ô tô di chuyển trên địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc và gây tai nạn với xe máy do một người đàn ông địa phương điều khiển, chở theo vợ và 3 con nhỏ.

Đối tượng Nguyễn Quang Hiếu.

Sau khi gây tai nạn, để mặc các nạn nhân giữa đường, Hiếu điều khiển xe ô tô bỏ chạy, cất giấu tại một nghĩa trang trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ngay trong đêm, Nguyễn Quang Hiếu đã bí mật quay lại hiện trường, nhặt các mảnh vỡ, xoá dấu vết của vụ tai nạn để che giấu hành vi của mình.

Vụ tai nạn khiến một cháu bé 7 tuổi ngồi trên xe máy bị tử vong tại chỗ, những người còn lại bị thương nặng, đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định Nguyễn Quang Hiếu là nghi phạm gây ra vụ tai nạn trên và triệu tập để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hiếu khai nhận, mình là người điều khiển chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn trên.

Được biết, Hiếu từng tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân và hiện là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.