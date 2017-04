Bắt giáo viên tiểu học sát hại, phi tang xác mẹ vợ ‘hờ’ ở chuồng lợn

Thông tin từ chính quyền địa phương xã Vân Trục (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, trên địa bàn xóm Bầu Tỉnh vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiệm trọng. Nạn nhân là bà Ng. (gần 70 tuổi). Nghi can gây ra vụ việc tên Thu (ngoài 40 tuổi), là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn xã Vân Trục.

Theo thông tin PV nắm được, nhiều ngày trước, gia đình phát hiện bà Ng. vắng mặt không có lý do tại địa phương. Người thân đã báo tới chính quyền sở tại nhờ tìm kiếm. Sáng ngày 22/4, nhiều người dân xã Vân Trục nghe được thông tin tìm kiếm bà Ng. trên loa phát thanh.

Người dân tụ tập bàn tán về vụ án rúng động ở xóm Bầu Tỉnh xã Vân Trục

Đến sáng nay, nhiều người dân thấy công an có mặt tại nhà bà Ng. ở gần đường bê tông khu Bầu Tỉnh. Sau đó, họ được biết bà Ng. đã bị sát hại và phi tang xác vào bao tải giấu ở khu vực chuồng lợn của gia đình.

Ông Nguyễn Kim Khôi, Chủ tịch UBND xã Vân Trục xác nhận thông tin vụ án giết người với PV và cho biết thêm, công an tỉnh, công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nghi can gây ra cái chết cho bà Ng. được xác định là Thu, một giáo viên của trường tiểu học trên địa bàn. Nghi can sau khi gây án lập tức bế con trai 3 tuổi bỏ trốn, nhưng đã bị công an bắt giữ.

Thông tin thêm ông Khôi cho biết, nghi can Thu về ở với con gái bà Ng. như vợ chồng, cả hai chưa đăng ký kết hôn tại địa phương.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Lập Thạch, công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa