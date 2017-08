Ngày 28/8, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để xác minh, điều tra làm rõ hành vi giết người.

Khám nghiệm hiện trường.

Theo đó, khoảng 16h40 ngày 27/8, ngoài trời đang mưa to, Đức bịt mặt, mang áo mưa, chạy xe máy đến tiệm thuốc tây P.N. và yêu cầu chị Bùi Thị Nh., chủ tiệm đưa tiền cho Đức.

Sợ Đức lần sau lại đến xin, chị Nh. đã từ chối đưa tiền cho Đức. Thế nên, đối tượng rút dao nhọn ra đâm chị Nh. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vậy, bố chồng chị Nh., ông Đào Xuân K. (53 tuổi) đến can ngăn, cũng bị Đức cầm dao đâm trúng người gây thương tích.

Sau khi gây án, Đức nhanh chân rời khỏi hiện trường, còn 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Thế nhưng, chị Nh. đã tử vong.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng. Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, công an nhanh chóng xác định Đức là kẻ gây án nên tổ chức truy bắt. Đến khuya 27/8, công an đã bắt khẩn cấp Đức để điều tra động cơ giết người.

Người dân sống ở địa phương còn cho biết, trước khi ra tay sát hại chủ tiệm thuốc tây, Đức còn đâm bị thương một người phụ nữ khác, cách hiện trường chừng 500m.