Bắt ổ nhóm chuyên kết nạp bạn tù để buôn bán ma túy với số lượng lớn

Theo đó, đối tượng cầm đầu là Trần Thị Ngọc (SN 1960, trú ở phường Đông Kinh, Lạng Sơn) có 1 tiền án 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Ngọc trong thời gian thụ án, Ngọc quen Quàng Văn Sơn (SN 1964), quê quán Chiềng Lề, Sơn La; kẻ cũng đang thụ án 12 năm về tội Mua bán trái phép ma túy.

Sau khi ra tù Ngọc đặt vấn đề nhờ Sơn tìm người vận chuyển thuê ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) về Lạng Sơn.

Khi nghe Ngọc ngỏ lời như vậy, Sơn đã giới thiệu Ngọc với Trần Xuân Nam (SN 1968, ở thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La). Nam cũng là “bạn tù” với Sơn; có 2 tiền án về các tội Cướp tài sản và Đánh bạc.

Các đối tượng trong ổ nhóm này bị bắt giữ.

Đến ngày 27/2/2016, Nam vào Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La), nhận 1 chiếc áo khoác màu đen bọc bên trong 10 bánh heroin, rồi đón xe khách đi Lạng Sơn.

Đến ngày hôm sau (28/2), khi di chuyển đến khu vực phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Nam đã bị tổ công tác Đội 3, phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an, CSGT Công an TP.Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang hành vi vận chuyển ma túy của Trần Xuân Nam, thu giữ 10 bánh heroin.

Sau khi bị bắt Nam khai nhận 18/2/2016, theo hướng dẫn của Ngọc, anh ta đã giao 6 bánh heroin cho một phụ nữ tên Hoài ở khu vực cây xăng thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn.

Cũng ngay trong sáng 28/2, tại khu vực cây xăng Cao Lộc, lực lượng Công an đã bắt giữ Hoàng Minh Hoài (SN 1965, ở đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn), là người nhận ma túy do Nam vận chuyển theo chỉ đạo của Trần Thị Ngọc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài, CQĐT thu giữ 2 túi ma túy “đá” trọng lượng gần 1,4 kg. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Minh Hoài về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, bắt khẩn cấp Trần Thị Ngọc về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét đối với Quàng Văn Sơn, thu giữ số lượng khá lớn heroin, ma túy “đá”, và 1 cân điện tử dính heroin. Đối tượng này đã bị CQĐT khởi tố về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Hiện, cơ quan công an đang cũng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn