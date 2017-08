Chặn đứng chiếc Fortuner chở đầy ma tuý trên đường Hồ Chí Minh

Ngày 18/8, thông tin từ cơ quan CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, triệt phá thành công Chuyên án 817S, bắt giữ 4 đối tượng cùng một lượng lớn ma tuý đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Trong thời gian gần đây, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, PC47 phát hiện một đường dây vận chuyển ma tuý lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ nên lập chuyên án, tiến hành đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng và toàn bộ tang vật bị bắt giữ.

Sau thời gian mật phục, theo dõi, khoảng 12h ngày 16/8, khi chiếc Fortuner mang BKS: 37A - 027.57 nghi vấn di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Thanh Chương thì lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lê Đức Giang (SN 1993) và Lê Văn Từ (SN 1994), đều trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, đang vận chuyển trái phép 120kg cần sa, 3kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của các đối tượng, công an tiến hành bắt khẩn cấp các đồng phạm gồm: Phạm Quang Tiến (SN 1992), trú tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu và Cao Tuấn Tú (SN 1995), trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây, các đối tượng này thường xuyên qua bên kia biên giới mua ma tuý, sử dụng xe sang, nguỵ trang bằng cách chở theo vợ con, đóng giả khách du dịch để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.