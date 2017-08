Chàng 1,83m - nàng 1,39m: Tình yêu san bằng “cao - thấp”

Chuyện tình chàng cao kều - nàng “hạt tiêu”

Câu chuyện tình yêu đẹp tựa ngôn tình mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là của cặp đôi Nguyễn Văn Thủy (SN 1990) và Nguyễn Thị Hoa Hậu (SN 1994) ở cùng xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Khi bộ ảnh cưới của họ được chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức gây sự chú ý, của cư dân mạng, bởi sự chênh lệch chiều cao của cặp đôi này.

Để hiểu rõ hơn về tình yêu cũng như những sóng gió mà cặp “đũa lệch” này đã vượt qua, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện khá vui vẻ với họ.

Anh Nguyễn Văn Thủy (cao 1m83) nhớ lại ngày “định mệnh” giúp hai người quen nhau: “Cách đây 5 năm, trên một chuyến xe về quê ăn đám hỏi người em họ, tôi và Hậu tình cờ đi chung xe. Vì cùng làng nên chúng tôi cũng gọi là biết nhau. Khi nói chuyện thì biết mục đích về quê lần này của cả hai là giống nhau. Hóa ra Hậu bên nhà gái, còn tôi là bên nhà trai. Chúng tôi bật cười và cô ấy trêu tôi: “Anh cao nhất làng còn em lùn nhất làng”.

Tình cảm chúng tôi xuất phát từ câu nói đó. Kết thúc cuộc hành trình, chúng tôi trao đổi số điện thoại, ban đầu chỉ tìm hiểu nhau qua những dòng tin nhắn hoặc gọi điện thoại, nhưng sau đó vì nhớ nụ cười của cô ấy mà tôi tìm cách gặp bằng được”.

Dù lệch chiều cao nhưng họ vẫn quyết định bên nhau, bỏ qua lời bàn tán của thiên hạ

Tình yêu của họ nảy nở sau chuyến xe “mai mối” ấy. Thế nhưng, cả hai vẫn e ngại vì chiều cao quá chênh lệch.

“Nói thật, tôi ở quê được bạn bè gọi là thằng 2 mét, còn Hậu thì đương nhiên được nhận cái biệt danh “nấm lùn”. Ai đến quê tôi hỏi về cô nấm lùn thì cả làng đều biết. Thế nên, chúng tôi vẫn còn chút e ngại với nhau. Chỉ sợ khi công khai tình cảm sẽ bị mọi người trêu ghẹo. Tôi đã nói với Hậu: “Cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là tình cảm, ăn ở với nhau sau này ra sao””, anh Thủy chia sẻ.

Sau câu nói “cao – thấp không quan trọng” ấy, chàng trai 1m83 đã “đánh cắp” được trái tim của cô nàng “nấm lùn”. Thế nhưng, để được yêu nhau, cặp đôi đã phải phớt lờ bao nhiêu ánh mắt dị nghị của người đời. Đặc biệt là sự phản đối của bố mẹ Hậu.

Hậu kể: “Nghe tôi có người yêu, hơn nữa yêu người cao 1m83, bố mẹ tôi khuyên ngăn bảo hai đứa lệch chiều cao thế không hợp nhau, sau này về sẽ khó sống. Nhưng tôi nhất quyết tin tưởng vào tình yêu của mình. Ngày đưa anh Thủy về ra mắt, cả gia đình nhìn ái ngại. Đứng với nhau dù tôi có đi giày cao gót lên đến 10cm vẫn lệch chiều cao. Sau này, bố mẹ còn cười trêu chúng tôi: “Thôi cao với thấp lấy nhau về cho con được bù trừ”.

Dù thế, vẫn còn những ánh nhìn không mấy thiện cảm của dân làng. Mỗi lần họ hẹn hò hay đi chơi với nhau là bị không ít người nhòm ngó, chỉ trỏ. Họ thường được gọi với cái tên: Đôi đũa lệch, 2 cái nhất ở làng (người cao nhất và người lùn nhất làng), chàng cao kều-nàng “hạt tiêu”... Vì những câu nói đó mà đôi lần cả hai thấy nản chí, muốn buông tay nhau.

Hai lần chia tay... hụt

Anh Thủy bày tỏ: “Tình yêu là của tôi và Hậu vậy mà họ cứ đứng ngoài bàn tán. Chính điều này mà đã hai lần chúng tôi định chia tay nhau. Đó là cách đây hơn 2 năm, khi bị trêu ghẹo nhiều quá, đi đâu cũng bị bạn bè cười. Quá mệt mỏi với tình yêu này nên Hậu đề nghị chia tay.

Quả thực, lúc đó tôi cũng thấy áp lực, định chiều theo ý định của Hậu. Nhưng sau đó nghĩ lại, lấy người thấp thì đã sao, quan trọng lối sống và nếp ăn ở của hai người như thế nào thôi. Vì thế, tôi quyết không buông tay Hậu, giữ chặt lấy cô ấy”.

Vượt qua bao sóng gió cuối cùng họ đã được bên nhau

Không chỉ lệch nhau về chiều cao mà chàng 1m83 - nàng 1m39 còn khác nhau về tính cách. Anh Thủy kể, anh vốn tính hay trêu đùa, vui vẻ. Trong khi đó Hậu lại là người trầm tính, ít nói, sống khép mình. Điều này đã khiến cho cả hai không ít lần xảy ra hiểu lầm.

“Có lần tôi trêu Hậu: “Hoa hậu gì mà lại lùn thế này”, nghe xong cô ấy giận, nhất quyết không nói chuyện, không nhìn mặt tôi suốt một thời gian dài. Nhưng bây giờ khi đã hiểu nhau rồi thì Hậu thường cười và bảo: “Anh lấy phải hoa hậu lùn là một hạnh phúc đấy”. Cứ thế, chúng tôi ở bên nhau đến nay đã được 5 năm”, anh Thủy cho biết.

Khi được hỏi về chuyện tình của con trai mình, bà Nguyễn Thị Giới (mẹ của anh Nguyễn Văn Thủy) cho biết: “Thủy lớn lên đã có một chiều cao lý tưởng, quần áo may được vài bữa là lại ngắn. Vì thế, mỗi khi mua hay may quần áo cho con trai tôi phải may thừa ra một chút.

Khi Thủy đưa Hậu về giới thiệu tôi cũng khá bất ngờ, cô gái ấy đứng thấp hơn con trai mình rất nhiều. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào quyết định của con trai. Tôi biết, Hậu cũng là người hiền lành, tốt bụng. Nhiều lần hai đứa xảy ra xích mích tôi đều động viên, mong hai con giữ vững tinh thần của mình”.

Cô dâu đứng lên ghế cao 30cm cũng không cao bằng chú rể

Nói về bộ ảnh cưới đang gây xôn xao dư luận, anh Thủy cười: “Giờ nhìn lại bộ ảnh cưới tôi mới thấy mình thật vất vả, vì vợ thấp quá nên tôi luôn phải chọn một góc thấp hơn, hoặc là cả hai cùng ngồi để tạo dáng chụp. Những bức ảnh đứng mà Hậu nhìn gần bằng tôi là do em được đứng trên chiếc ghế cao 30cm.

Mọi người trong ê-kíp chụp hôm đó thường trêu đấy chính là chiếc ghế tình yêu và phải có người đi theo sau xách ghế cho vợ chồng tôi. Hoặc trong ngày cưới, khi anh MC đọc chú rể trao cho cô dâu một nụ hôn, tôi phải cúi hẳn người xuống, cả hôn trường đều bật cười và dành cho vợ chồng tôi tràng pháo tay giòn giã”.

Trong ngày lễ thành hôn chú rể phải khom người xuống mới chạm tới môi cô dâu

Trong khi anh Thủy cảm thấy tự hào vì tình yêu của mình được nhiều người biết đến, thì chị Hậu lại e ngại nói với chồng: “Em không nghĩ bị nổi tiếng như thế. Em cứ thấy ngại, sợ ra đường người ta lại trêu”. Thấy vợ như vậy anh Thủy lại dành cho vợ cái nắm tay chặt, nụ cười ấm áp

