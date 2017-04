‘Chìm’ trong rượu 15 ngày, khi tỉnh dậy thì vợ con đã bỏ đi

Nhớ đến chuyện mình say sưa nhậu nhẹt tối ngày, anh Phạm Văn Q. (Cẩm Khê, Phú Thọ) không khỏi rùng mình. Vì rượu mà suốt hơn 10 năm, vợ anh không biết đến hạnh phúc, không được hưởng một cái Tết trọn vẹn.

Ánh mắt con thơ lấm lét khi nhìn cha say rượu, vợ xấu hổ không dám nhìn mặt xóm làng, vì chồng chân nam đá chân chiêu suốt ngày. Thời gian đấy, gia đình tan vỡ chỉ vì con “ma men” làm loạn. Khi anh nhận ra, rượu đã tàn phá tổ ấm của chính mình thế nào thì mọi chuyện đã muộn màng...

Anh Q. kể, ngày trước anh cũng chịu khó làm ăn, vợ chồng anh cày cuốc quanh năm cũng đủ để nuôi hai đứa con ăn học đàng hoàng. Nhưng từ khi anh đi làm thợ phụ hồ, cuộc sống gia đình anh thay đổi. Dù kiếm thêm được tiền đưa vợ trang trải cuộc sống, sắm được vài thứ trong nhà, nhưng hôm nào đi làm về người anh cũng nồng nặc mùi rượu.

“Nhóm thợ xây chúng tôi cứ chiều đến là được chủ nhà xách ra một can rượu, cộng thêm vài củ lạc. Uống nhiều thành quen, làm việc xong không có rượu lại hỏi chủ nhà. Dần dần rượu trở thành “món” chính trong bữa cơm của tôi. Đi làm lần nào về người tôi cũng “lê tê phê”, có hôm uống quá chén không thể dậy đi làm được. Thành ra, một tháng có 30 ngày nhưng tôi chỉ đi làm được 10 ngày, 20 ngày còn lại thì say rượu”, anh Q. chia sẻ.

Rượu làm tan cửa, nát nhà biết bao gia đình (Ảnh minh họa)

Thấy anh thường xuyên say xỉn, vợ anh lo lắng khuyên nhủ, nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy, cứ uống cho sướng miệng rồi ngủ một giấc, chuyện ngày mai tính sau.

“Còn nhớ lần ấy tôi rơi vào trạng thái say liên miên, 15 ngày như chìm trong rượu. Khi tỉnh rượu vợ tôi mới kể cho tôi nghe. 15 ngày ấy tôi đi khắp xóm xin rượu uống, vợ tôi phải đi tìm khắp nơi đưa tôi về. Chán quá cô ấy bỏ mặc tôi muốn đi đâu thì đi, nhưng đến chiều thấy người ta chở xe bò đưa tôi về, người mềm nhũn ra.

Vì uống quá nhiều, nên sáng hôm sau tỉnh dậy trong người tôi vẫn còn hơi men, tôi tiếp tục tìm rượu uống. Triền miên trong rượu khiến hai thằng con trai luôn tìm cách lảng tránh bố, nó rất sợ khi nghe thấy tiếng người ta gọi: “Bố mày say rượu rồi, ra đưa bố mày về đi”. Không cái Tết nào tôi không say, tôi say từ 28 Tết đến mùng 4. Họ hàng, bạn bè ít đến nhà chơi vì sợ tôi ép rượu, bị tôi chửi khi say”, anh Q. kể.

Sau khi nghe vợ kể lại, anh nhận ra mình là một thằng nghiện rượu, nát rượu trong mắt vợ con, dân làng. Bỗng anh muốn thoát khỏi con “ma men” ngay lập tức, nhưng không thể được. Vì hễ nhà có cỗ, hay có đám cưới hỏi nào mời đi dự là anh say. Không thể chịu được, vợ anh bỏ đi làm ô sin dưới thành phố. Hai đứa con trai của anh cũng bỏ nhà đi vì không muốn nhìn thấy người bố nát rượu. Giờ đây cô đơn trong căn nhà vắng anh chợt nhận ra mình đã mất tất cả vì rượu.

