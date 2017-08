Chủ đầu tư Thành phố ven sông vướng lùm xùm sai phạm thuế

Nộp 192 tỷ, kê sai 560 triệu

Ngày 9/8 vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) nhận được Quyết định của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.

Theo đó, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh quyết định xử phạt công ty Phát Đạt (địa chỉ tại số 422 đường Đào Trí, phường Phú Nhuận, quận 7) tổng số tiền hơn 700 triệu đồng do vi phạm pháp luật về thuế năm 2016.

Cụ thể, Phát Đạt bị truy thu 562,1 triệu đồng tiền thuế, trong đó thuế TNDN là 513,5 triệu đồng, thuế GTGT là 35 triệu đồng và 13,6 triệu đồng tiền thuế TNCN.

Ngoài ra,công ty phải nộp thêm tiền chậm nộp thuế khai sai (tính đến thời điểm ngày 4/8/2017) với số tiền 16,4 triệu đồng

Cục thuế TP.Hồ Chí minh xử phạt công ty Phát Đạt do kê khai sai về thuế số tiền là 139.440.451 đồng - trong đó, phạt do hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 105.665.033 đồng. Phạt 1 lần thuế về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp số tiền là 33.775.418 đồng

Như vậy, tổng số tiền truy thu và phạt thuế đối với Bất động sản Phát Đạt là gần 718 triệu đồng.

Theo đại diện công ty Phát Đạt, bà Trần Thị Hường – phó chủ tịch HĐQT cho biết, trước khi nhận được thông báo từ Cục thuế, Phát Đạt đã thực hiện nộp số tiền hơn 382 triệu đồng vào Kho Bạc Nhà nước.

Bà Hường cũng thông tin thêm, tổng số tiền thuế đã nộp trong năm 2016 của doanh nghiệp này là hơn 192 tỷ đồng.

Vay nợ hàng nghìn tỷ đồng

Công ty Bất động sản Phát Đạt được biết đến là một “ông lớn” trong ngành bất động sản khu vực phía Nam, đặc biệt là tại TP.Hồ Chí Minh với hàng loạt dự án “khủng” như Khu nghỉ dưỡng Westin & Spa Cam Ranh có tổng mức đầu tư 959 tỷ đồng, khách sạn 5 sao tại Phú Quốc – Kiên Giang cùng hàng loạt dự án mang thương hiệu The EverRich đều nằm ở những vị trí đắc địa tại trung tâm TP.Hồ Chí Minh.

Dự án River City (The EverRich 2) có 3 mặt giáp sông do Phát Đạt làm chủ đầu tư

Thời gian gần đây, Phát Đạt đã đưa ra nhiều quyết định mang tính “bước ngoặt” đối với doanh nghiệp này khi thành lập liên doanh với An Gia Investment và quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) để triển khai dự án The EverRich 2 – đổi tên nay là River City tại đường Đào Trí ven sông Sài Gòn, sau đó tiếp tục bán một phần dự án The EverRich 3 để lấy tiền trả nợ ngân hàng DongABank, giảm nợ vay trên bảng cân đối tài sản.

Việc bán toàn bộ Khu cao tầng dự án The EverRich 3 cũng giúp Phát Đạt ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng vọt trong quý II/2017, lần lượt đạt 383 tỷ đồng và 81,3 tỷ đồng – tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Số tiền thu được từ thương vụ trên giúp Phát Đạt trả nợ được khoản vay 348 tỷ đồng tại ngân hàng Đông Á (DongABank) đến hạn.

Tính đến hết tháng 6/2017, tổng nợ vay của Phát Đạt còn 2.378 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là trái phiếu phát hành kèm theo quyền mua căn hộ cho các công ty tư nhân để thu xếp vốn đầu tư dự án River City và The EverRich 3.

Tuy vậy, một khoản mục đáng chú ý trong bảng cân đối tài sản của Phát Đạt là chi phí lãi vay phải trả lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Năm 2017, ngoài việc tiếp tục đầu tư vào các dự án bất động sản, Phát Đạt còn chuyển hướng sang thực hiện các dự án BT – đổi hạ tầng lấy quyền sử dụng và khai thác kinh doanh các quỹ đất có giá trị cao tại trung tâm TP.HCM như Dự án Trung Tâm TDTT Phan Đình Phùng và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, dự án cầu Thủ Thiêm 4, Dự án xây dựng đường Vành đai 2 với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng (đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh)…

Đây được đánh giá là “nước cờ khôn ngoan” cho đại gia bất động sản này khi sở hữu được nhiều khu đất vàng có giá trị cao và ít bị ảnh hưởng giá dù thị trường bất động sản có thay đổi theo chiều hướng nào.