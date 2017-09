Clip: Chạy xe 153km/h, biker vờ "bắn" tiếng anh để thoát CSGT

Nguồn clip: Vitalk

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông điều khiển xe phân khối lớn chạy với tốc độ trên 100km/h, thậm chí có thời điểm đồng hồ hiển thị 153km/h.

Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, người đàn ông này bị CSGT ra tín hiệu dừng xe và tấp vào lề đường. Biker lập tức đáp: “Có làm gì sai đâu”, rồi “bắn” hàng loạt câu tiếng Anh để gây khó dễ: “I don’t know English” (tôi không biết tiếng Anh), “I don’t know Vietnamese” (Tôi không biết tiếng Việt), “What do you mean?” (Ý của anh là gì?),...

Người đàn ông bị CSGT ra tín hiệu dừng xe.

Cuối clip, xuất hiện một CSGT khác liên tục nhắc nhở người đàn ông chạy chậm lại rồi cho phép tiếp tục hành trình. Được biết, sự việc xảy ra mới đây trên đường Mai Chí Thọ (quận 2, TP.HCM), đoạn qua hầm Thủ Thiêm hướng về Xa lộ Hà Nội.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã nhận được nhiều ý kiến bình luận từ phía cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông này. Bởi việc điều khiển phương tiện chạy với tốc độ hơn 100km/h trên phố đông người là cực kỳ nguy hiểm.

Trao đổi trên Dân Việt, Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP.HCM) cho biết đã nắm được thông tin vụ việc từ mạng xã hội và đang xác minh thêm.

Trước đó, ngày 10/9, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một clip với nội dung một thanh niên chạy xe gắn máy với tốc độ cao, bị xe CSGT hú còi đuổi theo. Khi xe CSGT vượt lên chặn đầu thì người này lạng lách, lấn sang làn ô tô để vượt qua.

Những lời trêu chọc được Tín chèn trong clip.

Sau khi xác minh, Công an thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác định biker này là H.T.Tín (21 tuổi, ngụ tại TP Vũng Tàu) và đã mời lên làm việc.

Tại buổi làm việc với Công an TP Vũng Tàu, Tín thừa nhận người chạy quá tốc độ trong clip là mình và đoạn clip cũng do chính Tín đăng trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý của mọi người và nhằm mục đích bán phụ tùng xe.

T.Linh (t/h)