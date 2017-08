Cuộc đời ‘"lên voi, xuống chó" của "đại gia xế hộp" đất Sài thành

Đại gia ô tô Sài Gòn bị bắt sau 5 năm trốn truy nã.

Lừa trăm tỷ rồi xuất cảnh sang Mỹ

Nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết, cơ quan đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Dũng (SN 1975, ngụ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nguyên Giám đốc công ty TNHH TM Hùng Dũng) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Dũng được xác định là đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo 33 người, chiếm đoạt số tiền hơn 132 tỷ đồng. Cùng thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với Dũng còn có vợ Dũng là Nguyễn Thị Bảo Châu.

Thời kinh doanh còn hưng thịnh, Dũng được biết đến là một đại gia kinh doanh ô tô tại TP.HCM. Vợ chồng Dũng sống trong cảnh nhung lụa, đi về trên những chiếc xe đắt tiền.

Các đại gia và giới chơi xe Sài Gòn không chỉ biết Dũng là một đại gia ô tô mà còn là ông chủ của nhiều biệt thự, căn hộ, nhà và các khu đất rộng hàng ngàn mét vuông. Được biết, Dũng gây dựng sự nghiệp ấy từ hai bàn tay trắng.

Trước khi trở thành đại gia ô tô, Dũng hành nghề lái taxi ở TP.HCM. Năm 2001, Dũng chơi thân với nhiều người kinh doanh phụ tùng trên đường An Dương Vương (quận 5, TP.HCM) nên học lỏm được các mánh khóe kinh doanh phụ tùng.

Sau khi tích lũy kinh nghiệm, nhận thấy các chủ tiệm kinh doanh phụ tùng ô tô có nhu cầu mua ô tô cũ nên Dũng chuyển qua buôn bán loại hàng này. Bốn năm sau, Dũng được một đại gia cho vay tiền và hùn vốn để mở salon ô tô.

Dũng lấy tên salon ô tô của mình là Hùng Dũng, chọn mặt bằng tại số 20 đường Cộng Hòa (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) làm nơi trưng bày và kinh doanh ô tô.

Thời điểm Dũng mở salon ô tô này, thị trường mua bán ô tô cũ chưa thật sự sôi động. Nhưng 3 năm sau, năm 2008, loại hàng này trở nên hút khách. Mỗi tháng, Dũng bán được cả chục chiếc xe, lãi ròng nhiều tỷ đồng. Việc kinh doanh của Dũng phất lên như diều gặp gió.

Cũng từ đây, Dũng được biết đến là một đại gia ô tô tại TP.HCM. Dũng bắt đầu tạo được lòng tin và qua lại với nhiều đại gia khác. Nhiều cửa hàng bán ô tô hay phụ tùng thậm chí còn cho Dũng mua trả chậm. Các đại gia thích đổi xe thường mang xe cũ đến ký gửi cho Dũng bán.

Tuy nhiên, việc kinh doanh của Dũng không thuận lợi được mãi. Thời gian sau, công việc làm ăn của Dũng bắt đầu gặp khó khăn. Để cứu vãn, Dũng hợp tác với một đại gia khác mở thêm salon ô tô nhưng thất bại. Quen sống trong cảnh giàu sang, khi làm ăn thất bát, Dũng không bỏ được tật tiêu xài hoang phí nên nợ nần bắt đầu chất chồng.

Để có tiền chi trả các khoản nợ, Dũng nảy sinh ý định lừa chính khách hàng của mình. Trong số những người bị Dũng lừa đảo có bà T.T.H.H.. Bà H. bị Dũng lừa gần 900.000USD.

Bà H. là một doanh nhân giàu có, đi lại trên những chiếc xe đắt tiền. Nữ doanh nhân này đã nhiều lần mua xe ô tô tại salon của Dũng. Sau khi mua xe, theo gợi ý của đối tượng, bà H. đã ký gửi xe cho Dũng bán cho người khác nhằm thu lợi nhuận.

Hai bên giao kèo, sau khi bán được xe, Dũng mới phải trả tiền cho bà H.. Tuy nhiên, cho đến khi Dũng bỏ trốn, bà H. vẫn chưa nhận được đồng nào. Trong khi đó, nhiều chiếc xe bà ký gửi không biết đã đi đâu, về đâu.

Ngoài ra, bà H. còn bị Dũng lừa thêm một lần nữa trước khi bỏ trốn. Cụ thể, Dũng vay của bà H. 300.000USD. Số tiền này, Dũng gửi 70.000USD cho cha mình đang sống ở Mỹ. Phần còn lại, Dũng dùng để mua trang sức, tư trang cá nhân và phục vụ cho việc trốn chạy khỏi các con nợ.

Ngoài bà H., còn có 32 người khác bị Dũng lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản với số tiền rất lớn. Bên cạnh việc lừa đảo các đại gia, Dũng và vợ còn cầm cố tất cả bất động sản có giá trị cho các ngân hàng để vay tiền.

Bằng chiêu thức này, cộng với mác đại gia, Dũng đã vay tiền của nhiều người với lý do lấy tiền kinh doanh, đáo hạn ngân hàng... với số tiền vài trăm nghìn USD. Cùng một chiếc ô tô, Dũng bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Đến năm 2010, Dũng bắt đầu có dấu hiệu vỡ nợ.

Nhiều lần, đối tượng vay nóng của xã hội đen nhưng không có tiền trả nên bị dân anh chị đến tận nhà “hỏi thăm”. Chỉ những đại gia ký gửi ô tô, cho Dũng vay tiền, cho Dũng đứng tên bất động sản... mới hoàn toàn không biết chuyện Dũng đang vỡ nợ.

Đứng trước lựa chọn bị bắt hoặc bỏ trốn, Dũng chọn phương án bỏ trốn để xù nợ. Đầu năm 2011, vợ chồng Dũng lên kế hoạch cùng 2 con bỏ trốn sang Mỹ. Hành vi lừa đảo của Dũng bị bại lộ từ đó. Những người bị Dũng lừa đã đến công an tố cáo.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định số tiền Dũng lừa đảo lên đến cả trăm tỷ đồng. Do Dũng đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra bộ Công an đã phát lệnh truy nã Dũng trên toàn cầu.

Biết đối tượng đã bỏ trốn sang Mỹ, nhiều nạn nhân của Dũng đã sang tận đó để tìm con nợ nhưng bất thành. Nhiều người đã lập cả website đăng hình ảnh vợ chồng Dũng và hứa trả thưởng 10.000USD cho ai phát hiện ra tung tích của Dũng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn biệt tăm.

Sa lưới sau 5 năm lẩn trốn

Cuối năm 2014, Dũng chia tay vợ. Trong một lần đi nhậu, Dũng uống say. Khi lái xe trở về nơi cư trú, Dũng gây tai nạn và bị Cảnh sát Mỹ mời về cơ quan làm việc.

Xác minh lý lịch, bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ xác định đối tượng này có lệnh truy nã quốc tế nên tiến hành bắt giữ, đồng thời thông báo cho phía Việt Nam. Ngày 10/3/2015, đại diện bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ với tổng cục Cảnh sát bộ Công an Việt Nam đã thống nhất lịch bàn giao đối tượng Dũng.

Khi được áp giải ra sân bay Ronald Reagan (Washington D.C, Mỹ) làm thủ tục về Việt Nam trên chuyến bay của hãng All Nippon Airway NH.01 cất cánh lúc 12h20, Dũng còn la hét, đe dọa hành hung hành khách đang đứng xếp hàng.

Hết la hét, Dũng chuyển sang... khóc lóc vật vã. Trước thái độ bất hợp tác của Dũng, cơ trưởng chuyến NH.01 đã từ chối cho đối tượng lên máy bay vì lý do an toàn hàng không.

Dũng bị áp tải trở lại trại tạm giam. Sau đó, bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ phải bố trí một chuyến bay riêng để dẫn độ tên tội phạm này trao cho cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an Việt Nam.

Một ngày tháng 6/2016, chuyến bay mang số hiệu N144-PK của hãng hàng không Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đại diện tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cùng 7 sĩ quan áp tải chuyến bay đã bàn giao Dũng cho tổng cục Cảnh sát, bộ Công an Việt Nam, kết thúc hành trình 5 năm trốn chạy của đại gia ô tô Nguyễn Đức Dũng.

Đối với Nguyễn Thị Bảo Châu, vợ Dũng, cũng là bị can trong vụ án nhưng đang bỏ trốn tại Mỹ, cơ quan điều tra chưa bắt được nên ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra để xử lý sau.