Dịch vụ sổ đỏ giả, người dân mất nhà, đất thật!

Một ngày là có... sổ

Để tiếp cận đường dây, PV liên hệ với một số “đầu nậu” chuyên làm giả sổ đỏ tại TP.HCM. Cuối cùng, sau nhiều ngày thâm nhập, PV tiếp cận người tên Nam (ngụ quận Gò Vấp), tự xưng có thể làm giả sổ đỏ giống như thật.

Theo lịch hẹn trước, Nam mang theo nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ, sổ hồng) đến điểm hẹn cho PV xem. Tại đây, sau màn chào hỏi, Nam thách đố: “Anh xem, trong những cái này, có cái nào thật, cái nào giả”.

Cầm những giấy tờ này trên tay, PV lật qua, giở lại nhiều lần, quan sát kỹ nhưng không phát hiện được sổ đỏ giả. Thấy PV lắc đầu, Nam tỏ vẻ đắc ý, giới thiệu: “Trong đó có 1 cái giả. Đến anh cũng không nhận ra nên anh yên tâm đi. Em đảm bảo làm nhanh, khoảng 1 ngày sau là có cho anh. Em chắc chắn anh đi công chứng vô tư”.

Dựa trên bản photo sổ đỏ do PV cung cấp, Nam cam kết sẽ làm giống đến 99,9%.

Sau cuộc gặp chóng vánh tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp, TP.HCM), Nam rồ ga chạy về hướng vòng xoay Ngã Sáu Gò Vấp. Nhận làm với giá 15 triệu đồng/sổ đỏ, Nam không hề nhận bất cứ khoản tiền cọc nào. Dựa trên bản photo sổ đỏ do PV cung cấp, Nam cam kết sẽ làm giống đến 99,9%.

Trong khi chờ Nam phản hồi về kết quả, PV liên hệ với người tên Hải (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cũng nhận làm giả sổ đỏ. Hải cho biết: “Tôi là người có kinh nghiệm, đảm bảo sổ “ngon lành”. Anh muốn đặt cọc cũng được, không thì thôi, không thành vấn đề. Tôi sẽ làm y chang các thông tin trên cuốn sổ này (bản photo mà PV cung cấp)”.

Khác với Nam, ông Hải nhận làm với giá 10 triệu đồng và cho biết, giá này là rẻ nhất Sài Gòn. “Anh cứ đi tìm đi, nơi nào làm được như tôi mà có giá rẻ hơn thì tôi sẽ trả lại tiền. Không ai dám làm cái này đâu. Làm đâu có dễ, phải có máy móc hiện đại mới được”, ông Hải quả quyết. Sau 1 ngày chờ đợi, cả Nam và ông Hải đều chủ động liên lạc với PV, cho biết sổ đã làm xong. PV đề nghị những người này gửi qua Zalo để xem trước.

Phải dẫn nhiều lý do, Nam mới chấp nhận gửi qua zalo một phần quyển sổ đỏ giả cho PV xem. Quan sát, PV nhận thấy các thông tin trong sổ giả không hề có chút sai sót so với bản photo do PV cung cấp. PV có thể quan sát được màu sắc, chữ và con dấu trên sổ này không hề khác so với bản gốc. Trong khi đó, ông Hải liên tục gọi điện, đề nghị gặp giao sổ.

Qua tìm hiểu, PV nhận thấy, ngoài các đối tượng chuyên nhận làm sổ đỏ giả còn có đối tượng chuyên ăn cắp thông tin hoặc làm giả sổ đỏ rồi tiếp cận chủ nhà, đánh tráo sổ thật. Để có thông tin về thửa đất, ngôi nhà mà các chủ nhà rao bán, đối tượng sẵn sàng bỏ ra một số tiền đặt cọc nhà hoặc thuê nhà, sau đó tìm cách làm giả các loại giấy tờ để bán nhà người khác.

Nhiều nạn nhân “sập bẫy”

Thực tế cho thấy, nhiều người đã trở thành nạn nhân và đang ngụp lặn trong các rắc rối từ tình trạng bị làm giả sổ đỏ. Ông Nguyễn Bình Minh (ngụ quận 12, TP.HCM) là một ví dụ điển hình. Ông Minh có lô đất nằm trên đường TX21 (quận 12) đang rao bán. Nhưng khi có người mua, ông đi làm thủ tục chuyển nhượng thì người làm thủ tục cho biết, đất này đã được chuyển nhượng cho người khác, không còn đứng tên ông.

Tương tự, bà Mai Thị Thanh Trà (ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) cũng đang ngồi trên đống lửa khi có người đã bán đứt lô đất của mình. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hồng (ngụ quận 6) vừa hoàn tất các thủ tục mua nhà. Tuy nhiên, khi đến nhận căn hộ, ông phát hiện chủ căn hộ không phải người đứng ra bán nhà cho mình.

Biết bị lừa, ông gửi đơn tố giác đến Công an quận 6 (TP.HCM). Nhưng, do số tiền giao dịch lớn (trên 500 triệu đồng), Công an quận 6 đã có thông báo và chuyển hồ sơ lên phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) thụ lý.

Ngoài các biện pháp từ các cơ quan chức năng, người dân cần có ý thức tự đề phòng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi quyết định mua bán nhà đất.

Có thể nói, tội phạm làm giấy tờ giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến trách nhiệm của công chứng viên ở các văn phòng công chứng. Bởi công chứng viên không phát hiện ra các loại giấy tờ giả sẽ rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch hội Công chứng TP.HCM cho rằng: “Nếu biết giao dịch không hợp pháp nhưng công chứng viên vẫn xác nhận là vi phạm pháp luật. Nếu vô ý sẽ bị xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành như: Luật Công chức, viên chức; luật Dân sự...”.

“Trong trường hợp cố ý và lỗi hoàn toàn thuộc về công chứng viên, những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại cho giao dịch, hợp đồng đó. Theo luật Bồi thường Nhà nước, những công chứng viên thuộc các văn phòng công chứng của Nhà nước phải bồi thường 30% giá trị hợp đồng. Công chứng viên ở văn phòng tư nhân phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng, giao dịch”, ông Thắng cho biết thêm.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý khoảng 300 vụ việc liên quan tới sổ đỏ giả.

Luật sư Huỳnh Văn Nông, đoàn Luật sư TP.HCM viện dẫn: “Chế tài xử lý với đối tượng làm giả các loại giấy tờ còn nhẹ, do đó cần tăng nặng và xử lý hình sự. Việc làm giả giấy tờ nhà, đất không thể dừng lại ở việc xử lý hành chính hay cho đó là quan hệ dân sự giữa 2 bên mua bán. Thậm chí, có đối tượng bị xử lý nơi này lại chạy sang nơi khác hoạt động. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, nếu nhẹ tay thì sẽ bỏ lọt tội phạm”.

Người dân phải có ý thức tự đề phòng Thiếu tá Huỳnh Lê Hoàng Vũ, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết: “Thời gian qua, Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan tới sổ đỏ giả. Thậm chí, có đối tượng bán chính căn nhà mà họ đang thuê cho người khác. Khi đó, họ sẽ làm giả các loại giấy tờ, đặc biệt là sổ đỏ. Do đó, ngoài các biện pháp từ các cơ quan chức năng, người dân cần có ý thức tự đề phòng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi quyết định mua bán nhà đất”.

Thanh Tùng