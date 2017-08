Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Đội trưởng đội Phòng chống tệ nạn và buôn bán người, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vui (29 tuổi), trú tại xã An Tường, TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) về hành vi mua bán người.

Vui là kẻ vì tham tiền mà lừa bán đồng nghiệp sang bên kia biên giới.

Trước khi mất tích, chị K. làm việc trong công ty may. (Ảnh minh họa)

Theo đó, ngày 14/7, tại đội Phòng chống tệ nạn và buôn bán người, anh Trần Văn Hường (36 tuổi, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) với dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ của người nhiều đêm thiếu ngủ, đến trình báo về việc vợ mình là chị Nguyễn Thị K. (31 tuổi) đã mất tích hơn một tháng, nghi bị bắt cóc.

Anh Hường trình bày, chị K. vốn là công nhân của một công ty may trên địa bàn. Sáng dậy đi làm, hết ca thì về, chưa bao giờ chị đi đâu mà không xin phép. Chị K. có tính thật thà và có phần chậm chạm, vì thế khi không thấy vợ về, anh Hường cùng người thân đã tỏa đi nhiều nơi để tìm kiếm. Tuy nhiên, thông tin chị K. vẫn bặt vô âm tín càng khiến anh Hường thêm phiền lòng, mất ăn mất ngủ vì lo lắng và nhớ thương vợ.

Nhiều người cho rằng chị K. bị sát hại phi tang xác ở đâu đó, nhiều kẻ độc mồm nói chị K. bỏ anh mà đi. Tuy nhiên, có một thông tin gia đình nắm được trong quá trình đi tìm chị này, đó là trước khi mất tích, chị K. có chơi thân với một đồng nghiệp cùng làm. Tuy nhiên sau khi chị K. mấy tích một thời gian, người này cũng đột ngột chuyển chỗ làm, thay đổi số điện thoại.

Trong lá đơn viết tay dài 2 trang giấy với nét chữ nguệch ngoạc gửi cơ quan điều tra, anh Hường khẩn thiết mong cơ quan công an vào cuộc điều tra về sự mất tích bí ẩn của vợ mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, đội Phòng chống tệ nạn và buôn bán người đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công an tỉnh, PC45 và đội Phòng chống tệ nạn và buôn bán người lập chuyên án đấu tranh.

Thiếu tá Tuấn cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, cơ quan công an đã có đủ căn cứ xác định đối tượng Nguyễn Thị Vui có liên quan đến việc mất tích của chị K.

Tại cơ quan điều tra, Vui đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chị K. là đồng nghiệp làm cùng phân xưởng may với Vui tại một công ty ở TP. Tuyên Quang. Vui lừa bán chị này cho một đối tượng người Việt Nam đang ở Trung Quốc với số tiền mặt chỉ hơn 800.000 đồng.

