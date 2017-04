Gã con rể 'hờ' sát hại mẹ của nhân tình: Bí mật từ hiện trường

Là người trực tiếp cùng trưởng thôn đến nhà bà Th. vào sáng ngày 23/4, sau khi nhận được chỉ đạo của Trưởng Công an xã Vân Trục, ông Nguyễn Đức Sơn, Đội trưởng thường trực Công an xã Vân Trục vẫn không hết bàng hoàng.

Ông Sơn kể, sáng đó vào khoảng gần 6h, ông nhận được điện thoại của ông Phúc, Trưởng Công an xã. Ông Phúc thông báo, nhận được tin nhắn của đối tượng Trần Xuân Thu (SN 1963, giáo viên tiểu học, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch) với nội dung đã sát hại và để xác của bà Nguyễn Thị Th. (71 tuổi, trú tại xã Vân Trục) ở khu vực góc chuồng lợn phía sau nhà.

Nghi can Thu nguy trang nơi giấu xác bà Th..

Khi ông Sơn và vị trưởng thôn đến, chị C. (con gái bà Th., SN 1987) vẫn chưa mở cổng. Sau khi vào được bên trong, ông Sơn đi tìm một vòng trong khu vực chuồng lợn bỏ không của gia đình thì phát hiện một bao tải màu xanh đựng cám loại 100kg, buộc đầu. Bên ngoài được ngụy trang bằng một số vật dụng như tấm gỗ, xe đạp. Đến gần, mùi hôi nồng nặc.

“Do khuôn viên đất của gia đình nhỏ nên chuồng lợn chăn nuôi của gia đình được xây dựng sát nhau, chia thành nhiều ô nhỏ. Tuy nhiên việc chăn nuôi đã tạm ngừng một thời gian. Ô chuồng lợn phát hiện thi thể bà Th. nằm trong cùng, đường vào bé được gia đình tận dụng làm kho để một số đồ lặt vặt. Sau khi chụp 2 kiểu ảnh, chúng tôi trở ra ngoài vì mùi hôi”, ông Sơn cho biết thêm.

Về phần chị C., khi cùng ông Sơn đi kiểm tra, phát hiện ra thi thể bà Th., chị đã gào khóc thảm thiết.

Ngay sau đó, Công an huyện Lập Thạch, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi mở bao tải phát hiện thi thể bà Th. trong tư thế ngồi xổm, chân tay bị vặn khớp vòng ra phía sau. Người được quấn bằng dây cước đỏ dùng để gói bánh. Trên đầu nạn nhân có vết lõm.

Trước đó, vào tối muộn ngày 21/4, khi chị C. về nhà không liên lạc được với bà Th. và Thu, không có chìa khóa vào nhà nên chị đã trình báo lên công an xã. Công an xã đac đến phá khóa vào nhà kiểm tra thì không thấy đồ vật bị xáo trộn.

Tiến hành khám xét xung quanh, công an phát hiện bộ quần áo của bà Th. mặc buổi chiều để trong chậu ở khu nhà tắm, bị ướt. Phía cửa nhà tắm phát hiện chiếc cặp tóc ba lá nghi của bà Th.. Tuy nhiên, khi đó tất cả mọi người chỉ nghĩ Thu đưa bà Th. đi đâu đó, chứ không nghĩ tới chuyện Thu sát hại nạn nhân.

Nhiều người thân cho rằng Thu có ý định sát hại cả chị C..

Một số người thân trong gia đình còn cho biết, vào buổi tối ngày 21/4, Thu nhiều lần gọi điện cho chị C. về. Tuy nhiên khi chị C. về thì Thu đã rời đi.

Nhiều người nhận định, rất có thể, Thu gọi "vợ hờ" về để ra tay sát hại. Tuy nhiên, có thể vì sợ nên đối tượng bỏ trốn ngay sau khi sát hại bà Th..

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Xuân Hòa