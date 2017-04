Gã con rể hờ sát hại mẹ vợ: Bi kịch từ mối tình 'rổ rá cạp lại'

Vụ án mạng đau lòng xảy ra tại thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) khiến người dân hết sức bất ngờ và đau xót.

Đối tượng Trần Xuân Thu (SN 1963, giáo viên tiểu học, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch) và nạn nhân Nguyễn Thị Th. (71 tuổi, trú tại xã Vân Trục) sống chung một mái nhà, ăn chung một nồi cơm và có quan hệ con rể, mẹ vợ “hờ”. Nguyên nhân, do Thu và chị C. (con gái bà Th., SN 1987) chưa tổ chức đám cưới cũng như chưa đăng ký kết hôn tại chính quyền địa phương.

Người thân bàng hoàng trước cái chết của nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Thi, chị dâu nạn nhân chia sẻ: "Khoảng 10 năm trước, vợ chồng con cả bà Th. không may qua đời để lại một đứa cháu. Cháu này học trường nơi Thu giảng dạy và nhận được sự quan tâm. Thu cùng một số giáo viên, gia đình và chính quyền địa phương đã làm thủ tục để cháu bé được hưởng chế độ và đi học nội trú.

Từ đó, giữa Thu và gia đình bà Th. có đi lại. Thu vốn không có hộ khẩu tại quê nhà ở xã Sơn Đông cùng huyện Lập Thạch nên đối tượng ngỏ ý muốn nhập khẩu vào nhà bà Th. ở".

Lúc này, chị C. mang bầu, nhưng cha đứa bé không tổ chức đám cưới. Thu tự nguyện đứng ra nhận làm cha đỡ đầu và được gia đình đồng ý. Đứa bé năm nay được 4 tuổi. Sau đó, Thu chuyển về bà Th. sống với chị C. như vợ chồng.

Ông Nguyễn Kim Khôi, Chủ tịch UBND xã Vân Trục cho biết: "Thu là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn chứ không phải là phó hiệu trưởng như thông tin đồn đoán. Ngoài ra, đối tượng tuy sống chung với con nạn nhân và ở tại nhà nạn nhân nhưng không đăng ký kết hôn và cưới hỏi gì".

Gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số.

Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, nhiều người thân sống gần có nghe bà Th. than thở về việc bị Thu đánh và hành hung.

Chiều ngày 23/4, gia đình đã đưa người xấu số đi hỏa táng. Sáng 24/4, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Như thông tin trước đó đã đưa, Trần Xuân Thu đã bị công an bắt giữ vì liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thị Th..

Theo đó, vào ngày 22/3, chị C. trình báo tới công an việc mẹ và con gái mình mất tích. Chị không liên lạc được với chồng "hờ" là Thu. Đến sáng ngày 23/4, Thu nhắn tin cho Trưởng Công an xã Vân Trục với nội dung: Nơi giấu xác bà Th. ở khu vực chuồng lợn gần nhà.

Công an đến kiểm tra và phát hiện xác bà Th.. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lập Thạch, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được nghi can và giải thoát an toàn cho cháu bé vào sáng cùng ngày.

Hiện vụ án đang được công an Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa