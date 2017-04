'Sàn giao dịch cần sa xuyên quốc tế': Công khai bán hạt, cây con (1)

Công khai buôn “cỏ”

Thông qua nhiều mối quan hệ, PV được giới thiệu, làm quen với L. “cần sa”. Tuy nhiên, người này vẫn chưa tin tưởng, chỉ cho phép PV tiếp cận, trao đổi thông qua diễn đàn buôn cần sa có tiếng của gã.

Giới buôn “cỏ” công khai rao bán các loại cần sa trên chợ ảo.

Tại đây, các thành viên không chỉ công khai trao đổi, rao bán cần sa mà còn giới thiệu kinh nghiệm trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến loài cây này.

Trên trang nhóm kín, L. “cần sa” giới thiệu dịch vụ cung cấp cần sa bằng những lời có cánh: “Bên mình có đợt khuyến mãi “cỏ” (cần sa-PV) châu Á lớn nhất trong năm. Dòng an thần, gọi tắt là F1 hay “beybe”, tác dụng an thần, thư giãn và “phê” dai dẳng như kiểu say rượu”.

“Đảm bảo các bạn “phê” vào, ngủ một giấc xong dậy vẫn còn “phê”. Đúng như tên gọi của nó, “bây bê”, khi “phê” dòng này, các bạn sẽ về với tuổi thơ, ăn ngủ như 1 đứa trẻ. Dòng này nhập từ Philippines nguyên đai, nguyên kiện. Giá: 5g-200k, 10g-370k (370.000 đồng-PV)”, người này cho biết thêm.

Các loại cần sa đã thành phẩm được quảng bá rầm rộ, công khai trên mạng.

Trong khi đó, trang “Chuyên cây giống cần sa” công khai mời gọi khách mua cần sa thuộc dòng “ảo giác mạnh”. Trang này viết: “Dòng ảo giác (gọi tắt F2) hay còn gọi là “ảo ảnh” là lọai “cần” gây ảo giác mạnh. Nếu bạn muốn thời gian ngừng lại, muốn lạc vào vòng quay trở về quá khứ hoặc muốn biến mình thành siêu nhân, có nhiều sức mạnh siêu nhiên thì hãy “phê” dòng này.

Ngoài ra, mình còn bán loại “F3”, thường gọi là “lạc lối”. Loại này khi “phê”, bạn sẽ quên hết quá khứ sầu muộn, rất tốt cho người trầm cảm, stress nặng. Giá cả mọi người inbox (nhắn tin-PV) nhé”.

Chuyên nghiệp hơn, nhiều trang khác còn đăng hình, quay clip giới thiệu các loại cần sa ngoại nhập như White widow regular, Afghan kush regular, Poison regular, … Để khách hàng tin tưởng, lợi dụng sự tiên tiến của công nghệ, giới buôn “cỏ” trực tiếp chụp ảnh, ghi hình rồi phát tán cảnh hút, “phê”, … các sản phẩm của mình.

Sẵn sàng cung cấp hạt giống, cây con

L. “cần sa” khẳng định: “So với nhiều năm trước, hiện nay, dân chơi bồ đà (tên gọi khác của cần sa-PV) không còn mặn mà với việc bỏ cả núi tiền ra để mua “cỏ” nữa. Họ chuộng cách tự trồng “cỏ” tại nhà”.

“Cách này cho người chơi cái thú tự tay trồng, tự tay chăm sóc, thu hái, chế biến “cỏ”. Hơn nữa, người chơi không cần bỏ nhiều tiền để mua “cỏ” nhưng lại cho “hàng” chất lượng tốt hơn hàng chợ. Do đó, nhiều người ngày càng chuộng cách săn hạt “cỏ” về tự trồng”, người này cho biết thêm.

Hạt giống, cây con loại ma túy cực độc cũng được công khai rao bán

Để minh chứng, người này giới thiệu cho PV hàng loạt các “chi nhánh” chuyên cung cấp hạt giống, cây con cần sa của mình. Trang “Hạt giống cần sa và cây con SG” quảng cáo: “Hiện tại mình còn các giống Indica, White widow regular, Afghan kush regular, Poison regular. Pack (bịch-V) 5 hạt = 450k. Pack 10 hạt = 800k. 20 hạt trở lên 50k/hạt. Bảo hành 1 đổi 1 nếu hạt giống không nảy mầm”.

Trong khi đó, trang “Cần sa & hạt giống” sẵn sàng tư vấn cách chọn hạt phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương của khách hàng. Trang này quảng cáo: “Mình chuyên cung cấp hạt các giống cần sa ngoại nhập. Tỉ lệ nảy mầm 99%, bảo hành 1 đổi 1 nếu hạt không nảy mầm”.

Nhiều tay buôn "cỏ" còn sẵn sàng chụp hình, quay phim sản phẩm của mình để thu hút khách hàng

“Đặc biệt, mình sẵn sàng tư vấn hạt phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương của khách hàng ở xa. Bên mình cung cấp video hướng dẫn từ cách ươm tới lúc thu hoạch cây. Cái này các bạn được tặng kèm với điều kiện mua trên 20 hạt trở lên. Bên mình bán 200k/hạt”, “Cần sa & hạt giống” cho biết.

Không dừng ở đó, các trang này còn sẵn sàng cung ứng cây con cho khách hàng nghi ngờ hạt mua không nảy mầm. Theo đó, giá cả của các loại cây con cần sa thay đổi tùy theo độ tuổi. Theo tìm hiểu của PV, hạt đã nứt mầm với giá 200.000 đồng/hạt, cây con được 2 tuần có giá 500.000 đồng. Chỉ cần gọi điện đặt hàng, các mặt hàng trên sẽ được giao đến tận nhà cho khách hàng.

Cần sa nằm trong danh mục chất ma túy rất độc, cấm sử dụng Phòng Nghiên cứu, Viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy PSD cho biết theo quy định của Nghị định 67/2001/NĐ-CP ngày 01/01/2001, cần sa và nhựa cần sa được xếp vào Danh mục I- Các chất ma túy rất độc, tuyệt đối cấm sử dụng trong lĩnh vực y tế; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Hà Nguyễn

(còn nữa)