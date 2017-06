Khả Như chiến thắng trong vụ án cuối cùng của Điệp vụ đối đầu

Mật vụ do diễn viên Hoàng Khôi và đạo diễn dàn dựng Diệp Tiên viết kịch bản. Mật vụ “hóc búa” cuối cùng thử thách 2 đội chơi tìm ra hung thủ đội lốt Mickey cố ý mưu sát nhiếp ảnh gia nổi tiếng Tín (Hữu Tín) - một kẻ ngang ngược, háo sắc và thủ đoạn.

Bối cảnh của vụ án xảy ra ở sân thượng của một ngôi nhà bỏ hoang – nơi đã từng xảy ra cái chết của cô gái trẻ có tên là Kiều My (Kim Khánh).

Điệp vụ đối đầu 12 với dàn diễn viên trẻ và tài năng.

Lúc còn sống, Kiều My là một người mẫu ảnh có biệt danh Mickey, là một trong những người yêu cũ của Tín. Hắn dụ dỗ và làm Kiều My mang thai nhưng sau đó lại chối bỏ. Do quẫn trí, trên đường về nhà, Kiều My bị tai nạn giao thông, khiến cho gương mặt hủy hoại. Sau đó, gia đình cũng ruồng rẫy Kiều My nên trong lúc tuyệt vọng, cô đã leo lên sân thượng dùng dao cứa tay và nhảy xuống bồn nước tự vẫn.

Sau nhiều năm, Tín không còn nhớ đến Kiều My bởi xung quanh hắn có hàng chục cô gái xinh đẹp khác. Trong một buổi chụp ảnh cho bìa tạp chí với ý tưởng kinh dị, Tín được ê-kíp của mình đưa lên sân thượng ngôi nhà của Kiều My từng bị đồn là có ma để chụp ảnh.

Trong lúc chụp, liên tục các sự cố khó hiểu đã xảy ra như: Tất cả các bóng đèn đều bị vỡ, máy ảnh sau khi chụp lại không có hình..., khiến ai cũng hoang mang. Tín sai Nhu và Khôi về công ty lấy đèn, sai Tuấn đi mua nước để hắn ở lại tán tỉnh và sàm sỡ cô người mẫu ảnh Kiều Cẩm (Puka), khiến cô sợ hãi bỏ chạy xuống lầu, không quên khóa cửa lại khiến Tín bị kẹt lại 1 mình trên sân thượng.

Trong lúc Tín ở 1 mình trên sân thượng, hung thủ giấu mặt trong hình dạng chú chuột Mickey đã xuất hiện, đánh tới tấp và đẩy Tín xuống bồn nước - nơi Kiều My đã từng tự tử. Tuy nhiên, bảo vệ của khu nhà là Phi nghe tiếng đã chạy lên và kịp thời cứu Tín. Sau khi thoát chết, Tín nghi ngờ tất cả mọi người có mặt đều có động cơ ám hại mình.

Hải Triều bị chi phối nhiều quá nên khi điều tra bị sa đà.

Để vạch mặt hung thủ, Tín đã mời 2 đội thám tử của Khả Như và Nam Thư đến để điều tra. Đội Khả Như cử điệp viên Xuân Nghị vào vai nhà văn chuyên viết truyện trinh thám Nguyễn Ngọc Cẩm Bích để dễ tra hỏi các nhân vật. Xuân Nghị khai thác dàn trải các nghi phạm chứ không tập trung đối tượng mà đội anh nghi ngờ vì sợ đội Nam Thư biết câu trả lời và giành quyền trả lời trước. Điệp viên Hải Triều của đội thủ lĩnh Nam Thư vào vai một cậu bé đến thuê nhà hoang chơi Halloween để phá án.

Minh Dự làm cho khán giả cười nghiêng ngả với kiểu phá án hoàn toàn mới.

Trong lượt phá án thứ hai, với ngoại hình lịch lãm và hàm râu kẽm, điệp viên Hứa Minh Đạt của đội Nam Thư vào vai thám tử lừng lẫy Buri – em trai của thám tử lừng danh Mori trong truyện tranh Conan. Hứa Minh Đạt duyên dáng điều tra từng nghi phạm và tập trung vào chuyên gia trang điểm Tuấn vì khi anh đập tay làm quen, mọi người đều dùng tay phải chỉ có Tuấn là dùng tay trái. Đến lượt điều tra của thành viên Minh Dự thuộc đội Khả Như, anh nhập vai một người bị “lên đồng” để mọi người vui vẻ và hy vọng nhờ vậy thủ phạm sẽ bị lộ diện.

Vụ án cuối cùng cũng là vụ án đầu tiên thủ lĩnh Khả Như giành quyền trả lời đầu tiên và phá án thành công.

Sau khi điều tra, thủ lĩnh Khả Như đưa ra hiệu lệnh trả lời đầu tiên với đáp án hung thủ là Khôi. Khả Như đã lập luận sắc bén rằng, Khôi bị động kinh do Tín chèn ép trong công việc và khiến cho ba Khôi bị tai nạn chết, động cơ đủ mạnh để Khôi giết người. Trước những lập luận sắc bén của thủ lĩnh Khả Như, đạo diễn dàn dựng Diệp Tiên đã công bố hung thủ chính là Khôi.

Mật vụ Mickey cũng là tập khép lại chuỗi vụ án ly kỳ, hấp dẫn của Điệp vụ đối đầu. Chương trình sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng cho khán giả trong tập 13, phát sóng 20h30 ngày 4/7 trên HTV7.

Dung Nhi