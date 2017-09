Ngày 15/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Vũ Chí Công – Trưởng Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Tối qua (14/9), cơ quan CSĐT, Công an huyện Kim Động đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Đức Trường và Đào Văn May để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản”.

2 đối tượng Trường và May tại Công an huyện Kim Động.

Cụ thể, ngày 12/9, Công an huyện Kim Động nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn T.A. (SN 1979, trú tại thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động) về việc: Vào ngày 10/9, gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, cậy phá két sắt và lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong vụ án này có 2 nghi phạm đó là Nguyễn Đức Trường (trú tại thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động) và Đào Văn May (SN 1988, trú tại thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động).

Ngay trong ngày 12/9, Công an huyện Kim Động đã tổ chức lực lượng bắt giữ được Trường. Nhà của đối tượng ở gần nhà bị hại.

Tại cơ quan công an, Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình và giao nộp số tiền 8 triệu đồng cùng 1 dây chuyền, 2 nhẫn, 1 vòng tay bằng vàng.

Đến 18h cùng ngày, biết rằng không thể trốn thoát, đối tượng Đào Văn May đã đến cơ quan công an đầu thú và tự nguyện giao nộp 185 triệu đồng, 3 nhẫn, 2 hoa tai bằng vàng.

Theo lời khai của các đối tượng, trưa ngày 10/9, May và Trường rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến địa phận xã Toàn Thắng, 2 đối tượng phát hiện gia đình anh A. khóa cửa và không thấy ai ở nhà.

Trường ở ngoài cảnh giới còn May đột nhập vào nhà, dùng tuốc-nơ-vít cậy phá két sắt lấy đi tiền và 5 hộp nhựa bên trong có dây chuyền, vòng tay và nhẫn vàng.

Sau đó, Trường và May điều khiển xe máy lên thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để tiêu xài và chia nhau tài sản.

Đại tá Công cho biết thêm, số tiền mặt các đối tượng trộm cắp của nhà anh A. là 208 triệu đồng. Số tang vật như: Dây chuyền, hoa tai, nhẫn bằng vàng; cơ quan công an phải đưa đi giám định mới biết chính xác giá trị tài sản.

Vụ việc đang được Công an huyện Kim Động tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn