Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ nữ sinh lớp 11 bị bạn trai lớn tuổi bắn chết.

Nghi can của vụ án nữ sinh bị bắn chết cũng đã tử vong.

Thông tin với báo chí, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan quyết định khởi tố vụ án để làm rõ các hành vi phạm tội của đối tượng N.T.T. (34 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Như đã phản ánh, trước đó, vào 18h tối 11/8, nữ sinh Lê Hương Thảo L. đang ở nhà cùng bà nội (tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành) thì T. đến gặp và nói chuyện. Tại đây, hai người phát sinh mâu thuẫn rồi cãi nhau, T. đã cầm súng bắn vào đầu L. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, T. rời khỏi hiện trường, cầm súng đến vườn cây cách nhà L. 800m cố thủ. Trong đêm, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành triển khai lực lượng bao vây nghi can.

Đến 22h30 cùng ngày, trinh sát tiếp cận được vị trí ẩn nấp của T. thì phát hiện T. đã tử vong. Tay của T. vẫn cầm một khẩu súng quân dụng bằng kim loại, trong súng còn 1 viên đạn. Bên cạnh thi thể T., lực lượng chức năng còn phát hiện 1 vỏ đạn.

Hiện trường khu vực phát hiện thi thể T. cách nhà L. khoảng 1km.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm giữa L. và T..