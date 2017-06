Bất ngờ phương pháp 'tẩy não' của IS với các tay súng chiến binh

Theo hãng tin The Sun, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cấp “hộ chiếu lên thiên đường” cho các chiến binh thánh chiến nhằm “tẩy não” họ, khiến họ tin rằng mình sẽ được sống cuộc sống xa hoa trên thiên đường.

Bìa cuốn "hộ chiếu lên thiên đường" mà IS cấp cho các chiến binh.

Cuốn hộ chiếu được in rất chuyên nghiệp với nền xanh và chữ in màu vàng. Nội dung bao gồm những đoạn kinh Koran bằng tiếng Anh và tiếng Arab, khuyến khích những tay súng cực đoan tử vì đạo, bảo vệ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trên mặt trước của cuốn hộ chiếu có viết dòng chữ “Không có Chúa nhưng đã có thánh Allah, Muhammed là sứ giả của Chúa”.

Cuốn hộ chiếu trên được tìm thấy bởi các binh sĩ thuộc Lực lượng Quốc phòng Syria (SDF) khi đang tiến hành giải phóng các khu vực ở thành phố Raqqa, phía Bắc Syria. Đây chính là nơi mà IS tự tuyên bố là Thủ đô của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

IS trao cho các phần tử tấn công liều chết những cuốn hộ chiếu này với mục đích khuyến khích tiến hành các cuộc tấn công khủng bố bằng đai có chứa thuốc nổ hoặc lái xe có cài bom, kênh truyền hình RT của Nga cho biết.

Những tay súng IS khi nhận được cuốn hộ chiếu này tin rằng, họ sẽ có một tấm vé bước vào thiên đường và không phải xuống địa ngục.

Các chiến binh IS được xem là đã bị 'tẩy não' bằng cách cấp hộ chiếu lên thiên đường.

Sau đó không lâu, IS tung lên mạng một đoạn video cho thấy những trẻ em bị “tẩy não” chỉ khoảng 8 tuổi bị ép dùng súng bắn vào đầu các tù nhân. IS ngày càng thất thế ở cả Syria và Iraq, vì vậy dường như tổ chức này đang ngày càng điên cuồng thực hiện các cuộc tấn công cũng như cổ vũ các phần tử cực đoan tiến hành những vụ khủng bố liều chết. Trong tháng vừa qua, nhóm khủng bố IS đã điên cuồng thực hiện các vụ tấn công khác nhau nhân dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Nhóm vừa đánh bom bên ngoài một cửa hàng kem ở Thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 15 người chết và 50 người khác bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

