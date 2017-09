Liên quan đến việc truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tình (1 trong 2 tử tù phá cùm, bỏ trốn khỏi trại Tạm giam T16 bộ Công an), ngày 15/9, cánh quân do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47 bộ Công an) trực tiếp chỉ đạo gồm các lực lượng C47, Công an Hòa Bình, Công an Sơn La, Công an Hà Nội… đã nắm được thông tin Tình xuất hiện ở khu vực huyện Mai Châu, Hòa Bình. Tất cả được báo cáo về bộ Công an.

Các trinh sát tham gia truy bắt cho biết: “Ngay sau đó, kế hoạch chốt chặn, vây bắt tên tử tù đã được vạch ra bài bản, chi tiết. Đêm 15/9, trời mưa tầm tã do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được lệnh vào vị trí chiến đấu, chia làm nhiều tổ công tác”.

Theo đó, tổ thì làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính đi qua địa bàn Hòa Bình, tổ thì rà soát các mối quan hệ của Tình ở khu vực này, các trinh sát nhiều kinh nghiệm, giỏi võ thuật thì ém quân để đón lõng đối tượng… Đêm mưa rừng buốt lạnh, từng giờ trôi qua căng thẳng, các gọng kìm đã sẵn sàng, chỉ chờ Tình xuất hiện là khép vòng vây.

Ở trung tâm chỉ huy tại Hà Nội, lãnh đạo bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cũng thức trắng, chờ tin từ Tây Bắc báo về. Căng thẳng, hồi hộp chờ đợi… thế nhưng suốt cả đêm, Tình đã không xuất hiện.

Tử tù Nguyễn Văn Tình.

Kiên trì bám theo dấu vết của đối tượng, đến cuối giờ chiều ngày 16/9, khi các trinh sát đang chuẩn bị ăn bữa tối thì bất ngờ nhận được tin Tình sẽ di chuyển từ Mai Châu, Hòa Bình sang khu vực Tà Dê - Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Lập tức, bữa tối tạm gác lại, Ban Chuyên án lại “lắp” người vào vị trí chiến đấu.

Trong đêm tối ở nơi thâm sơn cùng cốc, sương giăng mù mịt, cứ một lúc cơn mưa nặng hạt lại trút xuống, nhưng không mấy ai bận tâm, tất cả đều đang hướng về mục tiêu phía trước.

Một trinh sát phòng 3, C47 nhớ lại: “Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, quá trình lẩn trốn, Tình đã tìm cách liên lạc, cầu cứu một số đối tượng liên quan đến hoạt động ma túy mà trước đây Tình quen biết. Do đó, Tình sẽ phóng xe máy theo đường mòn để đi qua khu vực Hang Kia - Pà Cò của tỉnh Hòa Bình, rồi sang bên địa bàn Loóng Luông của tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, khi đến cuối địa phận tỉnh Hòa Bình, lối mòn này phải đi qua một con suối chắn ngang. Vào thời điểm đó, mưa rất lớn, nước lũ dâng cao nên Tình không thể tiếp tục di chuyển qua suối bằng xe máy. Tên này đành vứt lại xe và chạy bộ”.

Nguyễn Văn Tình tìm cách trốn bằng đường mòn để lên Sơn La.

Đến khoảng 22h30’, Tình lần mò vào trú mưa tại một căn lán trông nương của gia đình ông Sùng A Sớ thuộc địa phận xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Lúc này, toàn bộ cánh quân được lệnh bao vây khu vực trên.

“Đường mòn dẫn vào khu vực này trơn trượt, từ quốc lộ 6 đến lán nhà ông Sớ dài khoảng hơn 3km, anh em chiến sĩ hành quân rất vất vả. Hơn nữa, trên người trinh sát đều được trang bị áo giáp nên khi vượt suối đúng lúc nước đổ ầm ầm cũng không hề đơn giản chút nào”, một cán bộ tham gia truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình chia sẻ.

Thế nhưng, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bắt bằng được tên tử tù nguy hiểm, tổ công tác gồm toàn những trinh sát dày dạn kinh nghiệm, giỏi võ thuật đã bí mật, khẩn trương di chuyển, tiếp cận căn lán nhà ông Sớ.

Tuy nhiên, vốn rất cáo già, Tình không ở lại lán lâu mà hắn đã nhanh chóng lẩn vào khe núi cách đó khoảng 120m để ẩn náu. Tình thăm dò, nghe ngóng tình hình xem có động tĩnh gì không.

Mệnh lệnh phát ra là phải đảm bảo yếu tố tuyệt đối bí mật, bất ngờ và an toàn, vì thế, các trinh sát đã ém quân mật phục, tạo thế gọng kìm.

Tên tử tù nguy hiểm đã bị bắt trong đêm mưa.

Đúng như phán đoán, khoảng 1h20’ ngày 17/9, Tình từ khe núi di chuyển ra lán nương. Vừa mệt, vừa đói, Tình lấy nước ở lán ngửa cổ lên uống. Xác định thời cơ đã đến, 4 trinh sát bất ngờ ập tới, bao vây đối tượng. Bằng động tác võ thuật cực kỳ chuẩn xác, một trinh sát đã quật ngã đối tượng, khiến hắn không kịp trở tay.

Biết mình bị sa lưới, Tình cố vùng vẫy hòng thoát thân, thế nhưng hắn đã không thể giẫy ra khỏi những cánh tay chắc nịch của trinh sát. Cuối cùng thì tên tử tù thứ hai trốn trại cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ an toàn. Ngay trong đêm, Tình được di lý về lại trại Tạm giam T16 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ.

Chí Công