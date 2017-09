Rạng sáng 17/9, tên tử tù Nguyễn Văn Tình đã bị lực lượng của Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La và Công an TP.Hà Nội bắt giữ tại một lán trông nương ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, khoảng 17h30’ ngày 16/9, Lê Văn Thọ, tên tử tù cùng đào tẩu khỏi trại giam với Nguyễn Văn Tình bị bắt ở Nam Sách, Hải Dương.

P.L