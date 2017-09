Xử phạt tài xế taxi vì khai man bị 2 tử tù cướp điện thoại

Ngày 18/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Xuân Long – Phó trưởng Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xác nhận thông tin kể trên.

Tài xế Tính khai man việc bị 2 tử tù cướp điện thoại.

Theo đó, vào ngày 14/9, Công an phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long tiếp nhận tin trình báo từ anh Đoàn Văn Tính (SN 1981, tài xế của hãng taxi Phú Bình, trú tại khu Dốc Đỏ 2, phường Phương Đông, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về việc đã gặp 2 tử tù trốn khỏi trại giam T16, bộ Công an là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Anh Tính khai bị 2 tử tù này cướp điện thoại. Cụ thể, rạng sáng ngày 14/9, tại khu vực ngã 3 Hùng Thắng (phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long), anh chở 2 nam thanh niên có đặc điểm giống với 2 tử tù trốn trại từ Hạ Long đi huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Khi đi đến khu vực huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, anh Tính bị đối tượng ngồi trên ghế phụ cướp 1 điện thoại rồi tiếp tục bắt anh chở về huyện Đông Hưng.

Qua quá trình đấu tranh, xác minh, cơ quan công an đã làm rõ thông tin và xác nhận không có sự việc trên. Việc anh Tính khai báo sai sự thật nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân.

“Ngay sau khi Công an phường Bãi Cháy làm rõ sự việc trên, tất cả tài liệu, hồ sơ chứng cứ về lời khai của tài xế Đoàn Văn Tính, cũng như quá trình điều tra của công an đã được Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập để làm căn cứ xử phạt hành chính về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, Thượng tá Long thông tin thêm.

Minh Sơn