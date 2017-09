“Ôm quả đắng” khi cất tiền tại nơi làm việc

Khoảng 2h45 sáng ngày 18/3/2011, tại trụ sở bộ Tư pháp đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản lớn. Cụ thể, kẻ gian đã đột nhập vào phòng làm việc của ông Hoàng Thế Liên – khi ấy là Thứ trưởng thường trực Bộ và lấy đi khoảng 245 triệu đồng cùng 2.000 USD.

Được biết, trụ sở bộ Tư pháp có lực lượng bảo vệ chuyên trách 24/24 giờ và có hệ thống camera an ninh nhưng không phát hiện được vụ mất cắp nói trên.

Một số thông tin cho hay, số tài sản mất trộm trong vụ việc này một phần là tiền tiết kiệm của ông Liên, một phần là khoản tiền ông giữ hộ dòng họ Hoàng.

Cũng bị đạo chích ghé thăm nơi làm việc nhưng vụ việc xảy ra đối với ông Đào Anh Kiệt – Giám đốc sở TN&MT TP.HCM lại gây chú ý hơn bởi số tiền bị đánh cắp lớn hơn gấp 5 lần.

Theo đó, ngày 10/8/2014, Công an quận 1, TP.HCM đã thụ lý điều tra vụ mất trộm 1,6 tỷ đồng xảy ra tại trụ sở sở TN&MT TP.HCM trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1).

Toàn bộ số tài sản bị mất đều là tiền cá nhân đã tích góp trong 37 năm công tác tại sở TM&MT của ông Đào Anh Kiệt. Số tiền này do ông rút từ ngân hàng để chuẩn bị mua trả góp một căn hộ chung cư cho con trai.

Trộm thăm tư gia “cuỗm” tiền tỷ

Các vụ mất trộm không chỉ diễn ra tại các cơ quan, trụ sở làm việc mà còn xảy ra ngay tại chính tư gia của các vị quan chức.

Tài sản nhà quan chức, trộm biết rõ nhất?

Ngày 6/12/2011, cơ quan CSĐT, công an huyện Bình Chánh phối hợp với công an TP.HCM điều tra vụ trộm tài sản trị giá hơn 6 tỷ đồng tại nhà ông Trương Công Chiến (SN 1960, Đội trưởng đội Đăng ký trước bạ thuộc chi cục Thuế quận Bình Tân-TPHCM) ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 5/12/2011, bà Phạm Thị Thanh Loan (SN 1962, kế toán trưởng Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Chánh, vợ ông Chiến) đi làm về thì phát hiện cửa bên hông nhà bị cạy bung nên gọi điện cho ông Chiến về nhà để kiểm tra.

Sau khi vào nhà, vợ chồng ông Chiến phát hiện két sắt đặt trong phòng ngủ bị cạy phá, toàn bộ tài sản bên trong đã bị trộm.

Theo trình báo của nạn nhân, tài sản bị mất gồm 10 lượng vàng SJC, 2 bông tai hột xoàn, 1 nhẫn kim cương, 6.000 USD, 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng đứng tên bà Loan…, tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Đây được xem là vụ trộm ở nhà quan chức lớn nhất từ trước đến nay.

Có vẻ các tên đạo chích rất biết chọn nhà để trộm. Chẳng ai ngờ được, những quan chức, cán bộ địa phương làm công ăn lương quanh năm suốt tháng lại luôn có sẵn hàng tỷ đồng cất ở nhà riêng.

Như vụ việc mất trộm tại nhà Giám đốc sở Tài chính tỉnh Kon Tum Đặng Xuân Thọ tại TP.Pleiku (Gia Lai) xảy ra hồi đầu năm 2013, 65 lượng vàng (gần 2,8 tỷ đồng) đã không cánh mà bay khi cả gia đình ông Thọ đang đi du lịch. Tại thời điểm mất trộm, vợ ông Thọ là bà Trần Thị Xuân Lan đang làm Trưởng phòng Tổ chức, cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Trước số tài sản lớn bị mất trộm của gia đình ông Thọ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Kon Tum đã có chỉ đạo kiểm tra lại việc kê khai tài sản của vị này.

Một trường hợp khác, bà Trần Thị Anh Đào (cán bộ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An) cùng chồng là CSGT của Công an tỉnh Nghệ An vừa nghỉ hưu đã bị trộm đột nhập khoắng sạch 60 triệu đồng cùng 57 lượng vàng (trị giá hơn 2 tỷ đồng) trong két sắt.

Đồng cảnh ngộ, gia đình ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc sở GTVT Bắc Kạn cũng bị trộm cuỗm đi 5 cây vàng SJC, 40.000 USD, 1 lắc tay, 2 nhẫn cưới, 3 xe máy và 3 chiếc điện thoại di động cá nhân. Tổng giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng.

Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng trong khách sạn

Mới đây nhất, ngày 27/9/2017 vừa qua, Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ mất trộm gần 400 triệu đồng trong khách sạn trên địa bàn phường 2, TP.Tân An.

Người bị mất trộm là ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi), Phó cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thuộc tổng cục Môi trường, bộ Tài nguyên & Môi trường.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/9, ông Quang cùng với các thành viên trong đoàn công tác tại Long An để kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại các doanh nghiệp.

Ông Quang đã đặt ba phòng nghỉ tại khách sạn T.V, phường 2, TP.Tân An để nghỉ ngơi. Ông Quang ở riêng một phòng. Đến sáng 26/9, ông Quang phát hiện bị mất chiếc cặp trong đó chứa tài liệu, laptop và gần 400 triệu. Ngay sau đó, ông Quang đã báo cho chủ khách sạn và trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an TP.Tân An cùng các phòng nghiệp vụ có liên quan đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Một điểm chung của các vụ việc mất trộm nêu trên là số tài sản “khủng” bị đánh cắp đều được các “bị hại” khai báo là tài sản cá nhân, có được nhờ chịu khó “thắt lưng buộc bụng”...