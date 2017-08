Nghi phạm đánh chết người bị bắt khi trốn sang Trung Quốc

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 24/8, tại nhà ông Tạ Quang Thụy (SN 1950, trú tại xã Cộng Hòa, Nam Sách), anh Trần Đức H. (SN 1977, trú tại thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã bị một số đối tượng hành hung, đánh đập. Sau đó anh H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Đoàn Hữu Tùng bị Công an Trung Quốc bắt giữ.

Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, lấy lời khai của những người có liên quan, xác định nghi phạm trong vụ án là Đoàn Hữu Tùng (SN 1995, trú tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Tuy nhiên, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hải Dương đã thông báo cho Công an TP.Móng Cái đề nghị phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Tùng.

Khi Tùng bỏ trốn sang TP.Đông Hưng (Trung Quốc) đã bị Công an thành phố này bắt giữ.

Ngày 29/8, Công an TP.Móng Cái đã tiếp nhận đối tượng Tùng do Công an TP. Đông Hưng trao trả tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Hiện, Công an TP.Móng Cái đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Tùng cho Công an tỉnh Hải Dương để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dịu