Những ứng dụng hay cho iPhone 7/7 Plus

Những ứng dụng bổ sung trong danh sách sẽ giúp bạn chụp ảnh được tốt hơn, tìm nơi ăn uống, gửi tiền nhanh với Siri và nhiều hơn nữa.

Chụp ảnh tốt hơn

Không chỉ là một ứng dụng chỉnh sửa di động ấn tượng, Adobe Lightroom còn cung cấp cho bạn khả năng chụp ảnh độ phân giải tối đa ở định dạng RAW (hoặc DNG). Ứng dụng cũng cho phép bạn xem, biên tập và chia sẻ tập tin RAW mà không cần phải chuyển sang định dạng khác. Bạn còn có thể khai thác các công cụ giúp cân bằng trắng, tăng độ tương phản, thêm hiệu ứng…

Đáng chú ý, Adobe Lightroom được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng iOS, có thể tải về thông qua App Store.

Đặt xe với Uber với Siri

Ứng dụng Uber có thể được kiểm soát với Siri trong iOS 10. Sau khi cài đặt ứng dụng trên iPhone bạn chỉ cần nói với Siri lệnh như Get me an Uber ride (chưa hỗ trợ tiếng Việt) sẽ tìm được một chiếc Uber trên đoạn đường mà bạn đang đứng.

Nhận thông báo về nơi ăn uống

Hệ thống thông báo mở rộng của iOS 10 cho phép các ứng dụng như Foursquare gửi thông báo vào màn hình khóa iPhone 7. Với hệ thống thông báo thông minh của Foursquare, nó có thể dựa vào khẩu vị của bạn trong các nhà hàng và các chuyến tham quan trước đây để gửi gợi ý tùy biến với hình ảnh và địa điểm.

Gửi tiền đến bạn bè với iMessage hoặc Siri

Ứng dụng iMessage có sẵn trên iOS 10 của Apple đã mang đến nhiều tính năng hữu ích hơn mà bạn không phải tải về cho thiết bị của mình.

Ngoài việc gửi những sticker vui nhộn, iMessage cũng mang đến khả năng gửi tiền mặt, cho phép bạn gửi tiền từ tài khoản ngân hàng này đến tài khoản khác, chẳng hạn tài khoản bạn bè.

Dự báo thời tiết chuyên nghiệp

Dark Sky là ứng dụng cung cấp dự báo thời tiết chính xác nhất trong App Store, nhưng bạn sẽ phải mất phí khoảng 90.000 đồng để tải về. Trên iPhone 7, nó có thể gửi thông báo thông tin đóng gói đến bạn, giúp bạn biết chính xác khi nào cơn mưa bắt đầu hoặc kết thúc.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể thêm widget tùy biến của nó đến màn hình khóa để xem các dự báo mà không cần phải mở khóa iPhone.

Nhận chỉ đường từ điểm A đến điểm B qua 3D Touch

Ứng dụng Citymapper miễn phí trên App Store sẽ tận dụng sức mạnh của 3D Touch, cho phép bạn nhấn giữ một biểu tượng ứng dụng để truy cập nhanh đến các shortcut.

Được đánh giá là ứng dụng chỉ hướng các dịch vụ công cộng tốt nhất, Citymapper cung cấp các phím tắt hữu ích và điểm dừng lưu lại từ 3D Touch. Chạm vào một phím tắt sẽ mở ứng dụng và bắt đầu hành trình của bạn. Tính năng này cũng làm việc với iPhone 6S và 6S Plus ra mắt năm ngoái do hỗ trợ 3D Touch.

An Nhiên