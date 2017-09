Nóng trong tuần: Bão gây thiệt hại lớn, bắt được cả 2 tử tù

Miền Trung oằn lưng gánh bão số 10

Bão số 10, cơn bão được coi là nguy hiểm nhất trong nhiều năm nay, đổ bộ vào đất liền nước ta vào khoảng 10h sáng 15/9. Tâm bão kéo dài từ Hà Tĩnh-Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Sau khoảng 6 giờ quần thảo, bão đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề cho người dân miền Trung.

Theo báo cáo ban đầu của ban Chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai, tính đến 5h sáng 16/9, các địa phương báo cáo về đã có 4 người chết, 21 người bị thương. Gần 130.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng và ngập nước. Có xã 100% nhà bị tốc mái.

Bão số 10 khiến nhiều nhà dân tốc mái

Vùng tâm bão Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề nhất. Ngoài ra, bão cũng gây hư hỏng, gãy đổ hàng ngàn cột điện; hàng ngàn ha hoa màu, lúa bị ngập trong nước; nhiều tàu thuyền bị đánh chìm, hư hỏng và nhiều tuyến đê biển bị sạt lở.

Ban chỉ đạo trung ương nhấn mạnh, đây mới chỉ là báo cáo thiệt hại ban đầu, thiệt hại thực tế có thể còn lớn hơn nhiều. Các địa phương cần tiếp tục rà soát và thống kê tình hình thiệt hại.

Sáng 16/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), một trong những địa phương thiệt hại nặng nhất trong bão số 10, để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

BOT Biên Hòa lại “nóng” với tiền lẻ

Vào 16h30 chiều 15/9, nhiều tài xế lái xe hướng Nam - Bắc đã dùng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (đặt trên quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Sự việc này diễn ra vào giờ tan tầm nên khiến giao thông ùn ứ kéo dài.

Trước áp lực giao thông, nhân viên trạm thu phí buộc phải miễn vé cho những bác tài dùng tiền lẻ. Khi thấy xe qua trạm mà không mất tiền, những tài xế đứng bên cạnh reo hò.

Sở dĩ xảy ra việc này vì nhiều tài xế cho rằng trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa đặt sai vị trí, giá vé cao nên họ bức xúc. Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa đang giữ giá vé cho ôtô dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn là 35.000 đồng. Những loại có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe đầu kéo container là 180.000 đồng.

Một tài xế dùng tiền lẻ để trả phí (ảnh Người lao động)

Trước đó, vào 17h chiều 9/9, nhiều tài xế lái ôtô lưu thông hướng TP.HCM - Bình Thuận cũng dùng tiền lẻ, đồng xu có mệnh giá 200 đồng, 500 đồng để trả phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa.

Bắt hai tử tù trốn trại

Ngày 11/9, hai tử tù Lê Văn Thọ (37 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) được phát hiện trốn khỏi trại tạm giam T16 của bộ Công an, nằm trên địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Hai tử tù trốn trại đã bị bắt

Hai tử tù này bị biệt giam chung một phòng. Lúc 21h ngày 10/9, người trực vẫn nhìn thấy hai tử tù trong phòng thông qua camera giám sát. Tuy nhiên, một giờ sau thì hai tử tù đã biến mất. Sau khi thoát khỏi phòng biệt giam, hai tử tù lên chòi canh rồi đu ra ngoài bằng dây. Cảnh sát xác định họ bỏ trốn bằng xe máy.

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Trốn khỏi nơi giam giữ, phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Thọ và Tình.

Tối 13/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết hai tử tù được phát hiện tại một câu lạc bộ đêm trên địa bàn phường Yết Kiêu, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ngày 14/9, Công an TP Hạ Long phát đi thông báo khẩn cấp về việc nhận dạng 2 tử tù nguy hiểm bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Hai ngày sau đó, vào chiều 16/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ của công an vừa bắt được một trong hai đối tượng trên là Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”).

Cũng theo nguồn tin này, Thọ “sứt” bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Dương. C45 đã tiến hành di lý đối tượng trên đường về Hà Nội.

Khoảng 1h15 sáng nay (17/9), Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, bộ Công an cho biết, lực lượng của bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt được tử tù thứ 2 trốn trại là Nguyễn Văn Tình ở huyện Mai Châu - Hòa Bình.

Đề nghị tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm

Nguyễn Xuân Sơn (áo trắng) và Hà Văn Thắm (áo xanh)

Trong phần luận tội, VKS nhận định, Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi), nguyên Tổng giám đốc OceanBank, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) là một cán bộ của PVN, được cử sang OceanBank làm đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank, giữ chức vụ TGĐ ngân hàng và sau đó được chuyển về làm Phó TGĐ PVN.

Dù trực tiếp hay gián tiếp, Nguyễn Xuân Sơn luôn là người có trách nhiệm đối với nguồn vốn của PVN. Nhưng Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng vị trí của mình, cũng như vị thế là người của PVN để chi phối, áp đặt, và chỉ đạo bị cáo Hà Văn Thắm thực hiện việc chi phí, thu lãi khách hàng trái pháp luật nhằm trục lợi.

Với cương vị là Chủ tịch HĐQT, Hà Văn Thắm đã triển khai tích cực việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Hà Văn Thắm được xác định giữ vai trò đồng phạm với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Các bị cáo: Nguyễn Văn Hoàn nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank giữ vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu (44 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) chỉ đạo khối nguồn vốn và các chi nhánh ký hơn 200 hợp đồng dịch vụ với Công ty BSC, để Thắm có tiền chi cho Sơn. Thu tiền ngoài hợp đồng là trái pháp luật. Thu giữ vai trò đồng phạm tích cực.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng thuộc nhóm dầu khí…

Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã đề nghị mức án đối với Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm: Chung thân đối với bị cáo Hà Văn Thắm về 4 tội danh, Đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn về 3 tội danh, 24 – 27 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Thu. Các bị cáo khác cũng bị đề nghị các mức án từ 18 tháng đến 30 năm tù.

Trong một diễn biến khác, luật sư Nguyễn Minh Tâm bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã nêu ra văn bản ngày 7/9/2010 do ông Đinh La Thăng - Chủ tịch HĐTV tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ký với OceanBank. Ông Đinh La Thăng ký yêu cầu các đơn vị của PVN mở và giao dịch tk tại OceanBank.

Thành Huế (tổng hợp)