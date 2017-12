Xin phép về muộn rồi mất tích

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 bị sát hại, ngày 4/12, thông tin từ Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã di lý bị can Phạm Văn Quý (SN 1999), trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông xuống trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Quý đã thừa nhận hành vi giết em Phạm Thị H. (SN 2000), trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Điều đáng nói nạn nhân chính là người yêu của Quý. Hai người đã yêu nhau được khoảng 6 tháng và được gia đình chấp nhận.

Gia đình đau đớn trước cái chết của nữ sinh H.

Kể về việc này, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1977, mự của nạn nhân) cho biết: “Qua tiếp xúc, Qúy là một người hiền lành, lịch sự. Mỗi lần muốn đưa H. đi chơi ở đâu Qúy đều xin phép mẹ H. và chưa bao giờ đi đâu quá 22h. Việc H. và Qúy yêu nhau 2 bên gia đình đều biết nhưng nghĩ đó là tình yêu chân thành, nghiêm túc, không ảnh hưởng gì đến việc học nên không ai ngăn cấm”.

Trưa 29/11, Quý tới nhà của người yêu, lúc này em H. vẫn còn đi học. Sau khi trở về, thấy Quý nên em H. xin phép mẹ được đi chơi. Nghĩ như những lần trước nên chị Vi Thị Hà (mẹ em H.) đồng ý và dặn dò trở về sớm.

“Vào khoảng 16h ngày 29/11, do để quên điện thoại ở nhà nên H. dùng số của người yêu nhắn tin vào số máy của mẹ. Nội dung là xuống huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An để mua đồ nên xin phép về muộn. Sau đó, chị Hà gọi điện lại nhắc nhở không được đi quá khuya thì không ai nghe máy. Nghĩ 2 đứa đang đi xe nên chị Hà không gọi lại nữa”, chị Vân kể.

Chị Vân cho biết, em H. từng nhắn tin về nhà trước khi bị sát hại.

Nhưng gia đình không ngờ, đây là tin nhắn cuối cùng mà nữ sinh này gửi về cho mẹ. Đến tối cùng ngày, chị Vi Thị Hà gọi vào số máy Quý, mặc dù đổ chuông nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Đoán con gái về muộn nên đã ngủ lại nhà bạn, chị Hà định ngày mai đến nhà hỏi. Đến sáng hôm sau, qua một số người thì chị Hà mới biết Quý bị thương và đang được chữa trị tại bệnh viện.

“Tôi và chị Hà xuống bệnh viện. Tại đây Quý bảo đã chở H. về lúc nửa đêm, sau đó quay trở lại thì bị một nhóm thanh niên đánh. Lúc đó chúng tôi không hề nghĩ rằng Quý dám ra tay sát hại H., chỉ nghĩ con bé bị ai bắt cóc sang biên giới nên tỏa ra đi tìm”, chị Vân cho biết.

Giết bạn gái rồi lên facebook đăng tin tìm người

Để qua mặt gia đình và cơ quan chức năng, Phạm Văn Quý vẫn lên Facebook đăng status tỏ ra lo lắng, tìm kiếm tung tích người yêu: “Ai biết Hằng ở mô gọi vào số 01253...” hay “Em ở mô (đâu) về đi.mẹ lo tề (kìa).về đi mẹ không chưởi (chửi) mô (đâu) nà”.

Vì vậy, trước khi Quý bị bắt giữ, tất cả mọi người không ai nghĩ nam thanh niên này chính là hung thủ. Nhiều người còn an ủi Quý giữ bình tĩnh và cố gắng tìm kiếm người yêu.

Quý đăng tải facebook để tìm người yêu.

Lo lắng việc nữ sinh xảy ra chuyện không hay, gia đình quyết định nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ. Vào cuộc điều tra, công an nghi ngờ Quý liên quan đến vụ việc nên đã có mặt tại bệnh viện lấy lời khai để điều tra.

Biết không thể nào thoát tội, Phạm Văn Quý đã phải khai nhận hành vi giết người yêu. Từ lời khai của Quý, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực ngọn núi vườn quốc gia Pù Mát. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm do dao.

Theo Quý khai, chiều 29/11, hắn đã chở em H. tới vườn quốc gia Pù Mát chơi. Tại đây, em H. đề nghị chia tay, do níu kéo không được nên Quý đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Con dao Quý dùng được mua từ một hội chợ.

Sau khi trở về, lo sợ mọi người sẽ phát hiện nên Quý đã cắt vào gân tay và cổ để tự sát nhưng không thành. Khi gia đình phát hiện, Quý đã nói dối bị một nhóm thanh niên đánh, sau đó người thân đã đưa tới bệnh viện.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý để điều tra về hành vi giết người. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

