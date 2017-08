Cơ quan điều tra vừa ra quyết định tạm đình chỉ vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, Trú tại Hà Nội) cùng đồng phạm bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Cao Toàn Mỹ vì lý do chờ kết quả giám định và xác minh, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, lý do tạm đình chỉ là với 9 yêu cầu điều tra bổ sung tòa đưa ra, cơ quan điều tra không làm kịp trong thời gian một tháng theo luật định nên tạm đình chỉ vụ án để chờ kết quả giám định và xác minh, làm rõ. Khi có kết quả, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Nói về quyết định tạm đình chỉ điều tra này, Luật sư Nguyễn Văn Dũ cho biết: “Hiện cá nhân tôi chưa nhận được quyết định đình chỉ điều tra. Tuy nhiên theo thông tin tôi đọc được trên báo thì việc đình chỉ điều tra có 2 lý do, 1 là chờ kết quả giám định, cái này thì đúng quy định của pháp luật nhưng mà lý do thứ 2 là chờ xác minh yêu cầu điều tra của tòa án thì cái này không đúng với các quy định của pháp luật. Bởi theo khoản 1, Điều 160, BLTTHS năm 2003, quy định về việc tạm đình chỉ điều tra thì việc đình chỉ điều tra chỉ được thực hiện khi:

1. Khi bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo khác có chứng nhận của Hội đồng giám định pháp y thì có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết hạn điều tra. Trong trường hợp chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu thì chỉ tạm đình chỉ điều tra khi đã hết thời hạn điều tra.

Trong trường hợp đã trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả giám định mà hết thời hạn điều tra thì tạm đình chỉ điều tra và việc giám định vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả.

Trong trường hợp vụ án có nhiều bị can mà lý do tạm đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả các bị can, thì có thể tạm đình chỉ điều tra đối với từng bị can.

Nếu không biết bị can đang ở đâu thì cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra.

2. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra phải gửi quyết định này cho Viện Kiểm sát cùng cấp, bị can, người bị hại.

Như vậy, tại đoạn 2, khoản 1, Điều 160, BLTTHS năm 2003 chỉ cho phép tạm đình chỉ điều tra trong trường hợp chưa có kết quả giám định nhưng hết thời hạn điều tra, chứ luật không cho tạm đình chỉ điều tra để xác minh tình tiết của vụ án.

Nếu hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ buộc tội thì phải đình chỉ điều tra theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 164 BLTTHS, chứ không thể là tạm đình chỉ điều tra. Như vậy, nếu đưa lý do thứ 2 vào quyết định tạm đình chỉ điều tra thì quyết định đình chỉ điều tra vụ án Phương Nga sẽ bị trái luật.

Phương Nga vẫn chưa nhận được quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Việc thông cung của Thuỳ Dung với Nghĩa không có tính quyết định đến việc có tội hay không có tội. Nên việc trưng cầu giám định chữ viết trên nilong cũng không có ý nghĩa quan trọng đối với hướng giải quyết vụ án. Toàn bộ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án hiện nay đã đủ kết luận bản chất vụ án.

Về thân phận pháp lý, Phương Nga vẫn là bị can, Phương Nga vẫn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc tạm đình chỉ bị can này không có lợi gì cho phía Phương Nga cả, vì việc tạm đình chỉ này chỉ làm cho thời gian của vụ án kéo dài thêm chứ không giải quyết được gì cả. Phía Phương Nga và các luật sư chỉ muốn đình chỉ luôn vụ án chứ không muốn tạm đình chỉ".

Bên cạnh đó, theo khoản 2, Điều 161, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra thì phải gửi quyết định này cho Viện Kiểm sát cùng cấp, bị can, người bị hại. Tuy nhiên, đến chiều ngày 10/8, Phương Nga cho biết, cô vẫn chưa nhận được quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Phương Nga đã liên lạc với PC44, TP.Hồ Chí Minh, cơ quan này cho biết, Phương Nga vẫn bị cấm di chuyển khỏi nơi cư trú.

