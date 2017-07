PVN hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác quy dầu của PVN đạt 13,54 triệu tấn, sản lượng khai thác dầu đạt 7,90 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 577 ngàn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao từ đầu năm (vượt 141 ngàn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao bổ sung tăng thêm 1 triệu tấn); khai thác khí đạt 5,25 tỷ m3; sản xuất điện đạt 11,11 tỷ kWh; sản xuất đạm 6 tháng đạt 909 ngàn tấn; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 2,99 triệu tấn. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn 6 tháng 134 ngàn tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch 6 tháng; Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 13,1 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 44,2 ngàn tỷ đồng…