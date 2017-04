Sau vụ tấn công hóa học: Cục diện Syria sẽ có nhiều biến động?

Ông Trump không giải thích chi tiết về cách Nhà Trắng phản ứng lại cáo buộc tấn công giết chết ít nhất 85 người hôm 4/4, nhưng nói rằng, ông đã xem xét lại cách tiếp cận của mình đối với chính phủ Assad.

Tổng thống Trump tuyên bố "thay đổi thái độ" về Tổng thống Syria

"Thái độ của tôi đối với Syria và Assad đã thay đổi rất nhiều," ông nói với các phóng viên.

Nhiều giờ sau khi ông Trump nói, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng lên tiếng kêu gọi Nga từ bỏ sự ủng hộ với chính phủ Assad.

Theo các phương tiện truyền thông nhà nước, quân đội Syria đã bác bỏ cáo buộc sử dụng bất kỳ chất hoá học hoặc chất độc hại nào trong thành phố, đồng thời chỉ ra đây là hành động giấu tay của các “các nhóm khủng bố và những kẻ trục lợi đằng sau".

Trong khi tuyên bố chính thức từ Nga nói rằng, phi cơ Syria đã bắn trúng kho chứa mìn đầy các chất độc hại do lực lượng phe đối lập để lại và từ chối cho rằng chính phủ Assad cố tình tấn công dân thường.

Cáo buộc dùng vũ khí hóa học lần này đã khiến chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn mà cựu Tổng thống Barack Obama từng đau đầu trong quá khứ.

Ông Obama từng cho biết, việc sử dụng vũ khí hoá học sẽ là một “lằn ranh đỏ” mà Mỹ sẽ quyết định có nên tung ra một phản ứng quân sự hay không.

Theo New York Times, một phản ứng quân sự sẽ mang lại những xáo trộn ở chiến trường Syria do sự can thiệp phức tạp của nhiều bên ở nơi đây, bao gồm sự hiện diện của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chiến dịch do Mỹ dẫn đầu ở Raqqa.

“Trump có cơ hội để làm nổi bật hình ảnh của mình và sửa sai lỗi lầm của người tiền nhiệm. Điều này giúp ông ấy không chỉ nhận được sự ủng hộ mà còn xóa tan hiểu lầm về cáo buộc thân thiết với Putin”, cây bút Jennifer Rubin từ Washington Post nhận định.

Tuy nhiên, có những quan điểm khác lại lo ngại, một sự can thiệp sâu hơn của Mỹ, hay phản ứng quân sự có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga và làm phức tạp cuộc chiến chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) mà ông Trump đã ưu tiên trong thời gian qua.

Quân đội Mỹ hiện đang có hàng trăm lực lượng hoạt động trong lòng Syria, nơi chính quyền đang thiết lập các căn cứ quân sự mới và hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy Syria với mục đích được công bố là chống IS. Một cuộc tấn công chống lại chế độ Assad có thể kích hoạt một cuộc trả đũa quân sự nhắm vào các lực lượng Mỹ hoạt động ở miền Bắc Syria.

"Bạn đang chơi trò chơi chiến tranh”, một quan chức quân đội Mỹ thừa nhận, một phản ứng đáp trả từ Syria có thể sẽ khiến người Mỹ khó mà "chịu đựng".

Trên thực tế, một cuộc tấn công của Mỹ luôn được đánh giá là khó khăn, khi Nga đang cung cấp cho Damacus hệ thống phòng không tinh vi và một loạt máy bay phản lực khiến chiến đấu cơ Mỹ gặp khó khi tiến vào không phận Syria.

Biến cố ở Syria đang trở thành thách thức đầy rắc rối đối với Tổng thống Trump, trong lúc có sự biến đổi nhân sự trong hàng ngũ các trợ lý an ninh quốc gia của ông. Đó là việc chiến lược gia trưởng Stephen K. Bannon bị loại bất ngờ khỏi ban chính sách cao cấp của hội đồng An ninh Quốc gia.

Mặt khác, đây cũng là thời điểm thế giới quan tâm việc ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida, nơi tổng thống dự định thúc đẩy sự hỗ trợ của Trung Quốc trong chiến dịch gây áp lực lên Triều Tiên.

Do đó, mọi vấn đề ở Syria có thể sẽ được giao lại cho Ngoại trưởng Rex Tillerson, người dự định sẽ tới Moscow để gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

