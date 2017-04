Sự thật cà chua thân gỗ được rao bán giá 1 triệu đồng/1kg

Theo quảng cáo của một số điểm bán hàng, mỗi kg cà chua thân gỗ tên là Tamarillo có giá lên đến gần 1 triệu đồng. Nhiều điểm bán lý giải, loại cà chua này hiếm, có công dụng tốt cho sức khỏe, thậm chí ngăn ngừa, phòng tránh ung thư nên giá cao.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, quả Tamarillo được bán ở các nước chỉ có giá quy đổi tiền Việt khoảng 100.000 đồng là cao nhất.

Trang Alibaba bán loại cà chua thân gỗ với giá từ 2,74 – 2,85 USD/kg.

Trang Amazon bán loại cà chua này cũng chỉ 4,33 USD/kg (tương đương khoảng 100.000 đồng/kg). Khi về Việt Nam, qua các thủ tục nhập khẩu và bị "làm giá", cà chua thân gỗ được bán với giá khoảng 1 triệu đồng/kg.

Gia đình chị Phạm Thị Xuân Thủy (ngụ thôn Klong, xã Định An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) là một trong những hộ đầu tiên trồng được giống cà chua thân gỗ.

Trước tình trạng giá cao, hút hàng, nhiều điểm quảng cáo bán hạt giống cà chua thân gỗ "mọc lên như nấm sau mưa". Trong vai người cần loại hạt giống, PV tìm đến một số nơi và được giới thiệu nhiều loại giống khác nhau với giá trên trời.

Tại cơ sở bán hạt giống trên đường Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh, TP.HCM), PV được chị Kiều tư vấn hết sức nhiệt tình: “Loại cà chua này đang được người ta tìm mua nhiều lắm. Hồi trước, nó mới xuất hiện ở Việt Nam không có mà bán luôn đó. Đây là cà chua thân gỗ, em có thể trồng bằng cây (chiết, ghép) hoặc bằng hạt giống. Tuy nhiên, trồng bằng hạt sẽ tiết kiệm hơn nhiều”.

Theo đó, chị Kiều báo giá: “Chị bán gói (khoảng 4- 5 hạt/gói) với giá 268.000 đồng nhưng đang có chương trình giảm giá, chỉ còn 190.000 đồng/gói”.

Khi PV thắc mắc tỉ lệ hạt nảy mầm thành công là bao nhiêu phần trăm, chị Kiều nói: “Cái đó còn tùy vào cách gieo và những điều kiện khác nữa như khí hậu, đất, nước... nhưng không dưới 50% đâu”.

Tặng kèm viên kích thích nảy mầm và thuốc trừ sâu bệnh cao cấp.

Ngoài hạt giống, tại một số điểm, người bán còn cung cấp cây giống. Một cơ sở trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cung cấp loại cây giống cà chua thân gỗ.

“Bên em có cây và hạt, nếu anh mua hạt thì giá là 50.000 đồng/hạt. Nếu mua 5 hạt thì giảm giá 15%, 20 hạt sẽ giảm giá 30%. Cây giống có 2 loại, loại cây to, cao khoảng 30cm có giá 500.000 đồng/cây, còn cây nhỏ, cao chừng 10cm có giá 300.000 đồng/cây. Bên em đang có chương trình khuyến mại, mua 1 cây nhỏ sẽ tặng kèm 1 hạt giống, còn mua 1 cây to sẽ tặng 2 hạt giống”, Thơm, nhân viên bán hàng tại đây giới thiệu.

Một số điểm đang rao bán hạt, cây giống cà chua thân gỗ có nguồn gốc nhiều nước khác nhau như Ecuado, Hà Lan, Nhật Bản... Thế nhưng, đa phần là giống F1, được trồng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Du, một người thích trồng cây ăn quả ở quận Gò Vấp, TP.HCM chia sẻ: “Tôi mua 2 cây giống từ Đà Lạt về. Người bán hàng cũng tư vấn kỹ cách chăm sóc nhưng tôi đưa về để trên sân thượng đã 1 năm nay nhưng cây cứ còi cọc, sống lay lắt mà không cho trái. Tôi nghĩ loài cây này chỉ thích hợp trồng ở một số nơi có điều kiện đất đai, khí hậu mát mẻ như Đà Lạt mới được, chứ nơi khác thì khó trồng”.

Thực tế, khi PV hỏi người bán hàng tên Trân ở cơ sở Happy Trees (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã thấy cà chua thân gỗ được trồng thành công tại TP.HCM chưa thì nhận được cái lắc đầu: “Em cũng không biết được nhưng hôm trước có bán cây giống cho một số anh chị ở TP.HCM về trồng trên sân thượng, còn mô hình vườn thì chưa”.

Quả cà chua thân gỗ nhìn rất đẹp mắt.

"Giá trị dinh dưỡng của loại cà chua thân gỗ này cũng không hẳn vượt trội so với cà chua thông thường, có giá vài chục ngàn đồng/kg. “Dù lượng vitamin C, E có cao hơn nhưng vitamin A và một số khoáng chất trong Tamarillo còn thấp hơn cà chua thông thường. Qua so sánh, chúng tôi thấy trong 100gr Tamarillo cung cấp 31 kilo calo, còn cà chua thường cũng cung cấp đến 18 kilo calo”, chuyên gia dinh dưỡng, TS Nguyễn Thị Hạnh, trường đại học Y dược TP.HCM cho biết.

TS Nguyễn Văn Lâm, giảng viên trường đại học Nông lâm TP.HCM cho rằng: “Để trồng được loại cây này, người trồng phải tìm hiểu xem nó có thích hợp với vùng đất dự định trồng hay không. Hạt giống nảy mầm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đất, nước, độ ẩm, cách gieo hạt... Hơn nữa, giống cây Tamarillo phải trồng ở khu vực đất giàu chất dinh dưỡng, thoát nước tốt, được chiếu sáng đầy đủ...".

“Khi loại quả này phổ biến, nhiều người, nhiều nơi trồng được thì chắc chắn giá sẽ giảm xuống. Khi đó, người trồng lại phải tính toán đến đầu ra cho sản phẩm giống như các loại trái, hoa quả trước đây. Vì dụ như cà chua đen chẳng hạn, lúc mới ra, giá lên tới 200.000 đồng/kg nay chỉ còn 50.000 – 70.000 đồng/kg”, TS Lâm nói thêm.

