Ngày 4/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quang (24 tuổi, ngụ ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Theo đó, vào ngày 2/9, anh N.H.T. (20 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) có tổ chức tiệc sinh nhật tại quán nhậu R.B.Q. (đóng tại khu phố 5, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) và mời bạn bè đến dự.

Tiệc sinh nhật của anh T. được đông đảo bạn bè đến tham gia, trong đó có anh Đinh Văn D. (25 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) và Nguyễn Văn Quang.

Tại cuộc nhậu, mọi người thoải mái ăn uống và vui vẻ. Đến khoảng 20h10 cùng ngày, nhóm bạn của anh D. xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Quang dẫn đến cự cãi.

Khi cãi vã lên đến đỉnh điểm, nhóm của D. đã dùng gậy, gộc đuổi đánh nhóm của Quang. Bị đánh, nhóm của Quang quay lại dùng hung khí tấn công nhóm của D.. Lúc này Quang đã dùng dao tự chế chém anh D. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Gây án xong, Quang nhanh chân rời khỏi hiện trường còn anh D. được đưa đi cấp cứu. Thế nhưng, đến ngày 3/9, anh D. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã xác minh và bắt giữ Quang, nghi can trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Riêng một số đối tượng khác cùng tham gia ẩu đả cũng bị lực lượng công an tiếp tục điều tra.