Mosul, trận chiến cuối cùng và thời khắc tiêu diệt thủ lĩnh IS

Cuộc chiến khốc liệt

Trang AMN dẫn nguồn tin quân sự Iraq cho hay, trong số các thủ lĩnh IS cấp cao vừa bị tiêu diệt có Ayad Al-Jumaily, được cho là cấp phó của Abu Bakr Al-Baghdadi. Abu Ahmed Al-Iraqi, thống đốc và đứng đầu lực lượng IS tại tỉnh Nineveh, cũng đã bị tiêu diệt ở thành cổ Mosul ngày 7/7.

Thủ lĩnh IS Abu Hafsa, một phần tử thánh chiến cực đoan có nguồn gốc Ả Rập, đã cố gắng thoát thân trong cuộc tấn công cuối cùng của Quân đội Iraq trong thành cổ Mosul, bằng cách bơi qua sông Tigris về phía Đông Mosul. Tuy nhiên, kế hoạch thoát thân của hắn bị thất bại, hắn bị binh sĩ Iraq ở Đông thành cổ bắn chết trên sông Tigris.

Trong số các thủ lĩnh IS cấp cao vừa bị tiêu diệt có Ayad Al-Jumaily, được cho là cấp phó của Abu Bakr Al-Baghdadi.

Mặc dù chiến thắng cuối cùng đã đạt được ở thành phố Mosul, hàng ngàn thường dân vẫn đang trốn trong tầng hầm, hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Các đơn vị đầu tiên tham gia cuộc tấn công ở thành cổ Mosul là Cảnh sát Liên bang Iraq, Sư đoàn 9, Sư đoàn phản ứng nhanh và Lực lượng chống khủng bố. Lực lượng chống khủng bố đã bị thương vong rất lớn, chiếm tới gần 40% quân số, theo một báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Chính phủ Iraq từ chối công bố thống kê chính thức về con số thương vong, nhưng có thông tin cho rằng, hơn 10.000 binh sĩ Iraq đã bị thiệt mạng trong chiến dịch giải phóng Mosul. Trong khi đó, có khoảng 6.000 phiến quân IS cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến ác liệt này.

Số phận thực sự của thủ lĩnh IS tối cao Abu Bakr Al-Baghdadi hiện vẫn chưa được làm rõ. Trong khi Syria, Nga và Iran đều tuyên bố Al-Baghdadi đã chết sau một cuộc không kích hồi tháng trước. Mỹ và Iraq lại cho rằng, hai nước này chưa rõ liệu thủ lĩnh tối cao của IS đã chết hay chưa.

Iraq tuyên bố chiến thắng trước IS tại Mosul

Thủ tướng Iraq hôm 9/7 thông báo về một chiến thắng trước phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại thành phố Mosul, sau gần 9 tháng chiến đấu khốc liệt.

Thủ tướng Iraq đã đến Mosul để tuyên bố chiến thắng.

"Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đến thành phố Mosul vừa được giải phóng để chúc mừng các chiến binh dũng cảm và người dân Iraq về một chiến thắng vĩ đại". Việc giành lại Mosul đánh dấu thắng lợi quan trọng trong cuộc chiến đánh bại khủng bố IS ở Iraq. Năm 2014, tổ chức IS chiếm phần lớn lãnh thổ của Iraq, Syria và tuyên bố thành lập “vương quốc” Hồi giáo do thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi đứng đầu. Thành phố lớn thứ hai của Iraq Mosul đã trở thành “thủ đô” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq kể từ đó. Hoạt động giải phóng Mosul bắt đầu từ tháng 11/2016.

Sự thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Mosul là cú sốc lớn với nhóm Hồi giáo Sunni cứng đầu. Được biết, nhóm này cũng đang mất dần căn cứ hoạt động ở thành phố Raqqa của Syria.

Người phát ngôn quân đội Iraq hôm qua cho biết, tuyến phòng thủ của IS đang tan rã, nhưng chúng vẫn điên cuồng chống trả bằng lực lượng bắn tỉa và đánh bom tự sát. Điều này buộc quân Chính phủ phải giành giật từng căn nhà trong các khu vực chật hẹp, đông dân cư.

Việc giải phóng Mosul khỏi tay IS là một chiến thắng vang dội trong cuộc chiến chống khủng bố của Iraq. Tuy nhiên, Chính phủ nước này cũng bắt đầu phải đối mặt với những thách thức trong việc tái thiết thành phố bị tàn phá.

Ba năm cai trị của các tay súng Hồi giáo cực đoan và những trận giao tranh ác liệt với quân đội Chính phủ, đã khiến phần lớn diện tích của Mosul hiện đang chìm trong đổ nát, hàng nghìn dân thường bị giết hại và số lượng lớn người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, phải mất khoảng hơn một tỷ USD để sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng ở Mosul. Tại một số khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, gần như không còn tòa nhà nào còn nguyên vẹn.

Xem thêm >> Căng thẳng Triều Tiên, Trung Quốc vẫn chưa tung lá bài chiến lược?

Đào Vũ