Tin nóng thế giới ngày mới 1/12

Nhà Trắng bác tin đồn Ngoại trưởng Tillerson sắp từ chức

Ngày 30/11, Nhà Trắng đã chính thức lên tiếng trước những đồn đoán về việc Ngoại trưởng Rex Tillerson sắp bị thay thế khi nhấn mạnh rằng, ông Tillerson sẽ vẫn tại vị và khẳng định "không hề có những thông báo về nhân sự trong thời điểm này."

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders​ nêu rõ Ngoại trưởng Tillerson tiếp tục là người đứng đầu bộ Ngoại giao Mỹ và toàn thể nội các hiện đang tập trung vào việc hoàn thành năm đầu tiên thành công đáng kinh ngạc của chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó cùng ngày, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhà Trắng đã lên kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson bằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo.

Venezuela: 65 quan chức tập đoàn PDVSA bị bắt vì tội tham nhũng

Ngày 30/11, Tổng Công tố Venezuela Tarek Saab​ cho biết 65 quan chức và doanh nhân cấp cao Tập đoàn dầu khí quốc gia (PDVSA) đã bị bắt vì cáo buộc dính líu tham nhũng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thủ đô Caracas, Tổng Công tố Saab thông báo trong số những người bị bắt có cựu Bộ trưởng Năng lượng và Dầu khí Eulogio del Pino cùng cựu Chủ tịch PDVSA Nelson Martínez.

Ông Del Pino và ông Martínez, vừa bị Tổng thống Nicolas Maduro bãi nhiệm hôm 26/11, đã bị bắt đêm 28/11 và cũng là những quan chức cấp cao nhất bị bắt cho tới nay liên quan tới vụ bê bối tại PDVSA.

Hơn 400 thủy quân lục chiến Mỹ từ Syria về nước

Hơn 400 lính thủy đánh bộ Mỹ tham chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đang rút về nước sau khi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đánh bật các phần tử Hồi giáo thánh chiến ra khỏi thành của IS ở Syria.

Theo một tuyên bố của liên quân, thủy quân lục chiến Mỹ đã hỗ trợ lực lượng liên quân bằng các đợt pháo kích chính xác trong cuộc chiến chống lại IS. Tuyên bố nêu rõ: "Với việc thành phố Raqqa được giải phóng và IS đang bỏ chạy, đơn vị thủy quân lục chiến này đã được lệnh trở về nước, những người chuẩn bị thay thế đã được hoãn lại”.

