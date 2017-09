TP.HCM: Phát hiện xác chết lõa thể của một phụ nữ dưới kênh nước

Chiều 26/9, Công an quận 12, TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể một cô gái về nhà xác Bình Hưng Hoà để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Vào trưa cùng ngày, người dân đang bốc vác hàng từ khu vực bờ lên ghe cạnh nhánh sông Vàm Thuật, phường Thới An, quận 12 thì thấy một vật lạ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Khu vực phát hiện xác chết lõa thể của một cô gái.

Lại gần kiểm tra, mọi người tá hoả thấy thi thể một phụ nữ không mặc quần áo, đang trong quá trình phân huỷ. Thế nên, người dân tri hô và trình báo sự việc đến lực lượng chức năng.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Nhận tin báo, Công an quận 12 cùng Công an phường Thới An đã có mặt phong toả, phối hợp khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có độ tuổi từ 25-30, tử vong trong khoảng thời gian 2-3 ngày trước, không mặc quần áo, không có giấy tờ tuỳ thân.

Hiện, vụ việc đang được điều tra nhằm xác định rõ danh tính của nạn nhân.