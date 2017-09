Trộm đồ bị phát hiện, nam thanh niên ôm bình gas cố thủ

Vụ việc xảy ra vào sáng 3/9, trong khu dân cư 434, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, khoảng 4h cùng ngày, một nam thanh niên đã đột nhập vào tiệm hớt tóc Ngọc Huyền trong khu dân cư 434 để trộm đồ. Thế nhưng, hành vi của tên trộm bị người dân phát hiện. Ngay lập tức, đối tượng ôm bình gas, rồi cố thủ bên trong.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Hoà, Công an thị xã Thuận An đã có mặt phong toả khu vực, thuyết phục đối tượng ra ngoài. Tới hơn 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã ập vào khống chế đối tượng.

Lực lượng công an được triển khai để khống chế đối tượng.

Qua kiểm tra, công an phát hiện một laptop và camera đặt trên mái nhà. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Phùng Sơn