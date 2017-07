Vì sao Nga không hề sợ tên lửa Triều Tiên?

Nga: Cứu cánh của Triều Tiên?

Ngày 4/7 là một ngày tồi tệ đối với chính sách kiềm chế Triều Tiên của Washington, khi Bình Nhưỡng dường như đã thành công trong việc thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Không chỉ hợp tác với Trung Quốc, chính quyền Trump cũng đã có những nỗ lực để tham gia với Nga trong việc tìm kiếm một giải pháp về vấn đề này.

Mỹ đã mời chào Nga hợp tác sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa rơi xuống vùng biển gần cảng Vladivostok.

Sau khi một tên lửa của Triều Tiên rơi xuống vùng biển ngoài khơi gần cảng Vladivostok hồi tháng 5, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố mời gọi: “Tầm ảnh hưởng tên lửa đến rất gần với biên giới Nga – mà trên thực tế, còn đe dọa Nga hơn cả so với Nhật Bản – Tổng thống có thể thấy rằng Nga sẽ không vui vì điều này”.

Mặc dù vậy, Nga dường như sẽ không hứng thú trước lời mời chào hợp tác đến từ Mỹ.

Theo bình luận viên Chris Miller từ tờ Foreign Policy, Moscow không hề quá lo lắng về chương trình tên lửa của Triều Tiên, mặc dù họ muốn nhìn thấy một bán đảo Triều Tiên không còn hạt nhân.

Nga tin rằng, giải pháp duy nhất để thuyết phục Triều Tiên là đi đến cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Theo đó, kết quả của nó vẫn bảo đảm sự vẹn toàn của chính quyền Kim Jong - un.

Theo các chuyên gia phân tích, Moscow cầm chừng trong việc phản ứng với chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Mặt khác Nga cũng cảnh giác với các biện pháp trừng phạt và kiên quyết phản đối ý định thay đổi chế độ ở Triều Tiên. Điều này khiến Nga mâu thuẫn với ý đồ của Mỹ.

Một lý do mà Nga thích chính sách hòa giải hơn đối với Bình Nhưỡng là những lợi ích có thể mang lại trong mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Trong cùng một tuần mà Bình Nhưỡng phóng tên lửa về hướng Vladivostok, Triều Tiên cũng triển khai dịch vụ phà mới đến thành phố cảng của Nga.

Hai nước cũng có quan hệ thương mại với các sản phẩm như than và dầu, mà rõ ràng năng lượng là nguồn nhập khẩu không thể thiếu đối với quốc gia vốn bị cô lập như Triều Tiên.

Các số liệu thống kê cũng chỉ rõ, có rất nhiều sinh viên Triều Tiên học tập tại Nga. Bên cạnh đó là hàng nghìn lao động sinh sống ở vùng Viễn Đông.

Dù quan hệ kinh tế hiện nay còn hạn chế, một số chuyên gia hy vọng rằng, thương mại với Triều Tiên có thể phát triển nếu lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ và Bình Nhưỡng quyết định mở cửa với thế giới.

Lý do của Moscow

Chừng nào Mỹ còn muốn thay đổi chính quyền ở Bình Nhưỡng, Nga sẽ không có thiện chí hợp tác.

Góc nhìn của Điện Kremlin với hành vi của Bình Nhưỡng cũng rất khác so với Washington và các đồng minh của họ. Lý do chính mà Nga thông qua một lập trường hòa giải đối với Triều Tiên là do Nga có một tầm nhìn xa và lạc quan hơn so với Mỹ khi đánh giá quốc gia nhỏ bé nằm cạnh biên giới.

“Điện Kremlin tin rằng, Triều Tiên là quốc gia khá khác biệt, nhưng sự tồn tại của nó về cơ bản là hợp lý”, Chris Miller nêu quan điểm.

Chính phủ của ông Kim Jong-un có vũ khí hạt nhân, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng hiểu rằng, việc phát động tấn công sẽ dẫn đến hậu quả họ phải dính đòn trả đũa đẫm máu đến từ Mỹ, mà có khả năng đất nước bị hủy diệt.

Theo quan điểm của Nga, logic của sự “ăn miếng trả miếng” và hậu quả khôn lường sẽ đảm bảo cho vũ khí hạt nhân của cả Triều Tiền và Mỹ sẽ không bao giờ được sử dụng giống những gì diễn ra dưới thời Chiến tranh Lạnh.

Do đó, nhiều nhà phân tích Nga tranh luận, chương trình hạt nhân của Triều Tiên thực tế sẽ giúp ổn định tình hình, bằng cách tăng sự tự tin về an ninh của Bình Nhưỡng cũng như ngăn Mỹ tung một đòn tấn công phủ đầu trước.

Chính phủ Nga có lý do để có lập trường khác với Washington về vấn đề Triều Tiên. Giống như Bắc Kinh, Moscow không quan tâm đến việc thay đổi chính quyền ở Bình Nhưỡng, cũng như chỉ trích việc triển khai phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc.

Dường như chừng nào Washington còn tập trung vào khu vực Đông Á, sự phản đối của Moscow sẽ còn hiện diện.

Nga cho rằng mối đe dọa của một cuộc tấn công quân sự của Mỹ với Triều Tiên còn nguy hiểm hơn bất cứ hành vi thử tên lửa nào của quốc gia này.

Triều Tiên đã chứng minh, họ có thể đứng vững qua những nạn đói hàng loạt trong lịch sử và sự tàn phá kinh tế. Do đó, các nhà phân tích Nga đặt câu hỏi về tính khả thi đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ liệu có khiến quốc gia này từ bỏ hạt nhân?

Chuyên gia Chris Miller phân tích, nếu Washington tiết chế mục tiêu của mình ở bán đảo Triều Tiên, chấp nhận chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và cung cấp sự ổn định đảm bảo cho chính quyền hiện tại, Moscow có thể tham gia vào nỗ lực kêu gọi họ dừng lại các cuộc thử nghiệm vũ khí và phát triển tên lửa.

Có vẻ như chừng nào Washington còn khẳng định rằng một giải pháp quân sự hoặc thay đổi chính quyền vẫn còn được cân nhắc, Điện Kremlin sẽ tiếp tục lời phàn nàn của mình, nhưng không phải với ông Kim Jong-un mà là với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.

Quốc Vinh