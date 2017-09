1. Thiết kế:

Trong khi iPhone 8 và 8 Plus vẫn mang dáng dấp của người đàn anh iPhone 7, iPhone X lại thay đổi hoàn toàn với việc loại bỏ nút Home truyền thống, camera kép sau theo chiều dọc đi kèm màn hình tràn viền.

2. Màn hình:

iPhone X sở hữu màn hình OLED 5,8 inch Super Retina HD, cùng công nghệ hiển thị HDR. Trong khi đó, iPhone 8 và 8 Plus vẫn sở hữu tấm nền IPS cùng độ phân giải Retina HD. Tuy nhiên, cả 2 cùng được trang bị công nghệ True Tone giúp hiển thị màu sắc trung thực hơn.

3. Công nghệ bảo mật:

iPhone 8 vẫn giữ nguyên Touch ID có mặt từ smartphone thế hệ thứ 5 của Apple. Ngược lại, với việc bỏ nút Home, iPhone X chuyển sang sử dụng công nghệ Face ID. Hiệu quả bảo vệ của tính năng này cao gấp 20 lần so với Touch ID.

4. Cách sử dụng:

iPhone 8 và 8 Plus vẫn giữ nguyên cách sử dụng thông thường. Tuy nhiên, với việc bỏ nút Home truyền thống, người dùng iPhone X sẽ làm quen với những thao tác sử dụng hoàn toàn mới, vuốt lên để rời khỏi ứng dụng hay kéo nhẹ để hiển thị trình đa tác vụ.

5 Mức giá:

iPhone 8 và 8 Plus có giá bắt đầu từ 699 và 799 USD. Điều này không khác biệt nhiều so với các smartphone trước đây của Apple. Ngược lại, iPhone X lại có giá bắt đầu từ 999 USD, mức giá kỷ lục từ trước đến nay của smartphone do Apple sản xuất.

Theo zing