Bình Định: Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều địa phương bị chia cắt

Ngày 4/12, báo Thanh Niên đưa tin, mưa lớn gây ngập lụt tại tỉnh Bình Định. Theo đó, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường và nhiễu đới gió Đông trên cao, ngày 3/12, khu vực tỉnh Bình Định lại có mưa to đến rất to suốt từ sáng đến chiều tối. Nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã gây lũ lớn vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh.

Cùng thông tin nội dung trên, báo Bình Định dẫn tin, nước lũ đã gây ngập lụt một số khu vực. Cụ thể, tuyến tỉnh lộ 640 qua địa bàn 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát nước ngập sâu từ 0,7 - 1,2m.

Hiện, lũ cũng chia cắt các xã phía Đông thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước. Trong khi đó, huyện Phù Mỹ, mưa lũ gây chia cắt thôn Lương Thái (xã Mỹ Chánh).

Mưa lớn gây ngập lụt ở tỉnh Bình Định (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Khu vực đê La Tinh đoạn qua thôn An Xuyên và thôn Lương Trung (xã Mỹ Chánh) cũng bị nước tràn qua, gây ngập từ 0,4 - 0,5m. Tuyến ĐT 629 đoạn đi từ xã Ân Hảo Đông (huyện Hoài Ân) về xã An Hòa (huyện An Lão) cũng bị ngập nhiều đoạn; tràn xả lũ hồ Hóc Sấu, xã Ân Đức (huyện Hoài Ân) tiếp tục bị sạt lở.

Huyện Hoài Nhơn cũng bị nước chia cắt tuyến đường từ xã Hoài Mỹ đi xã Hoài Hương và tuyến đường từ xã Hoài Hải đi xã Hoài Mỹ.

Báo Thanh Niên thông tin, mưa lớn kéo dài cũng khiến đập Cây Gai (xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) bị sạt lở vai đập phía bên phải.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng tỉnh đã đến hiện trường, thực hiện các công tác khắc phục sự cố.

Tỉnh lộ 640 ngập sâu, các phương tiện giao thông ngừng hoạt động từ chiều 3/12. (Ảnh: Báo Bình Định).

Thông tin trên báo chí, ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đến 16h ngày 3/12, mực nước lũ trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) đã vượt mức báo động 2, sông Côn tại Bình Nghi (huyện Tây Sơn) và tại Thạnh Hòa (thị xã An Nhơn) vượt mức báo động 3, sông Hà Thanh tại Diêu Trì (huyện Tuy Phước) vượt mức báo động 2.

Trên sông La Tinh ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ đã xuất hiện lũ lớn, dưới mức lũ 2016 từ 0,5 - 0,6m.

Tính đến hết ngày 3/12, tỉnh Bình Định có 2.750 hộ dân bị ngập nước. Các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, TP.Quy Nhơn cũng có nhiều khu dân cư bị ngập, đường giao thông bị lũ chia cắt.

Hà Nguyễn (tổng hợp)