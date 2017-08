Trong cuốn sách "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantasic Future" được viết năm 2015, tác giả Ashlee Vance đã hé lộ câu chuyện về việc Elon Musk sa thải người trợ lý gắn bó lâu năm vào đầu 2014.



Theo đó, nữ trợ lý Mary Beth Brown sau 12 năm làm việc đã yêu cầu Musk tăng lương gấp đôi. Musk bèn cho cô này nghỉ phép 2 tuần và tự đảm nhiệm thêm phần việc của cô này xem có cần thiết hay không. Sau đó Musk thông báo rằng Mary nên tìm vị trí mới vì ông không cần trợ lý nữa. Cảm thấy không được tôn trọng, Mary đã xin nghỉ việc.

Sau khi tạp chí Time đăng lại bài viết này, Elon Musk đã phản ứng bằng một dòng tweet trên Twitter với nội dung mỉa mai: “Nếu đây là sự thật, thì cũng giống như việc Time là một tờ báo kiểu mẫu vậy. Xin hãy dành ít nhất 8 giây để kiểm tra lại tính chính xác của nó”.

Như vậy có thể thấy rằng câu chuyện Elon Musk sa thải người trợ lý là tin tức được thêu dệt. Không biết Time có bị kiện vì việc này hay không, nhưng rõ ràng uy tín của tạp chí này đang bị đặt dấu hỏi.

