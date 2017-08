Tham dự và phát biểu tại cuộc họp Nhóm công tác ATCWG, ông Trần Kim Long, Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh: “Hợp tác và tập hợp các nguồn lực của các nền kinh tế trong khu vực có vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế tại khu vực”.

Trong ngày làm việc đầu tiên, cuộc họp của nhóm xoay quanh vấn đề tăng cường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ứng phó với các thách thức an ninh lương thực. Các đại biểu cũng thảo luận việc thúc đẩy phát triển nhiên liệu sinh học bền vững, ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực thích ứng và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp.

Họp thường niên diễn đàn Phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp APEC.

Trong khi đó, cuộc họp Nhóm công tác HLPDAB cũng tập trung trao đổi nhiều nội dung. Các đại biểu đã thảo luận việc thúc đẩy áp dụng và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mô hình hợp tác công tư nhằm thu hút đầu tư vốn và khoa học công nghệ vào phát triển nghiên cứu công nghệ sinh học trong sản xuất nông thủy sản.

Việc tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ sinh học nông nghiệp thông qua hợp tác trong khu vực APEC cũng được các đại biểu chú trọng thảo luận.

Ngoài ra, các cuộc họp cũng xác định vai trò của công nghệ sinh học nông nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững. Vấn đề cuối cùng được các đại biểu thảo luận trong ngày đầu tiên làm việc là ứng dụng công nghệ mới trong đánh giá an toàn sinh học.

Cùng ngày, 4 hội thảo kỹ thuật đã tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, hội thảo kỹ thuật về Xây dựng hệ thống sản xuất và tiêu thụ nông sản thích ứng – Tiếp cận liên ngành sử dụng thông tin khí hậu phục vụ an ninh lương thực bền vững, sau 3 ngày làm việc đã có 25 bài phát biểu, trình bày về việc sử dụng các thông tin thời tiết, khí hậu cho sản xuất nông nghiệp.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông thôn hướng tới an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng.

25 bài phát biểu này cũng trình bày các phương pháp, công cụ thu thập, phân tích số liệu, chia sẻ thông tin về khí hậu, thời tiết trong dự báo tác động đến sản xuất, năng suất và an ninh lương thực. Trong ngày làm việc cuối cùng, các đại biểu nhất trí sẽ báo cáo Nhóm công tác về Chính sách an ninh lương thực (PPFS) xem xét, đưa vào Kế hoạch hành động về an ninh lương thực một số khuyến nghị.

Cũng trong ngày, hội thảo kỹ thuật về Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông thôn hướng tới an ninh lương thực và tăng trưởng về chất lượng đã diễn ra.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Văn Điển, Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giới thiệu về Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Việt Nam, với mục tiêu nâng cao đời sống của người dân thông qua phát triển nông nghiệp bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực.

Suốt cuộc làm việc, đại diện của nhiều nền kinh tế đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông thôn, mối liên hệ giữa nông thôn - thành thị, quản trị; phối hợp liên ngành - liên vùng, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn - thành thị; sự tham gia của người dân, vai trò của doanh nghiệp, vấn đề kinh tế nông thôn và nguồn lực cho phát triển nông thôn.

Một số nội dung trao đổi tại Hội thảo sẽ được Nhóm công tác PPFS xem xét trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động.

Đại biểu các nền kinh tế thực địa tại vườn du lịch sinh thái Giáo Dương, Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Cuối ngày, một trong những hội thảo quan trọng tại Tuần lễ An ninh lương thực APEC 2017 là Chuỗi giá trị lương thực thúc đẩy phát triển nông thôn - đô thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội thảo xoay quanh vấn đề chia sẻ các mô hình thành công trong phát triển chuỗi giá trị thực phẩm để cung cấp thực phẩm an toàn và đảm bảo an ninh lương thực cho các nền kinh tế APEC cũng như toàn khu vực.

Đồng thời, Hội thảo cũng đưa ra các giải pháp để tăng giá trị cho các sản phẩm đầu ra và phân phối lợi ích một cách công bằng cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị, đặc biệt là nông dân ở góc xa nhất của chuỗi giá trị.

Sự phát triển của chuỗi giá trị lương thực bền vững có thể mở ra con đường thoát nghèo quan trọng cho hàng triệu hộ nghèo của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực APEC.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Kim Long cho biết: “Một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững. Do đó, chúng tôi đánh giá cao cơ hội tham dự hội thảo ngày hôm nay và tin rằng, Việt Nam có thể học hỏi rất nhiều từ các nền kinh tế thành viên về phát triển hệ thống chuỗi giá trị lương thực”.