Lời khai của ác phụ hai lần đánh chồng đến vong mạng

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh trong bài viết: Bắt ác phụ hai lần dùng xà beng đánh chồng tử vong và bài viết: Vụ ác phụ hai lần đánh chồng đến vong mạng: Lời kể của nhân chứng phản ánh về việc đối tượng Triệu Thị Vui rắp tâm hai lần dùng xà beng đánh chồng là Đàm Viết X. (SN 1984) tử vong.

Vậy nguyên nhân nào khiến thị ra tay tàn độc tước đi mạng sống của người đầu gối tay ấp hơn 15 năm?

Hung khí vụ án

Đại úy Trần Xuân Hùng, đội Chuyên đề hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an Tuyên Quang cho biết, khi làm việc với cơ quan công an, Triệu Thị Vui (31 tuổi, trú tại thôn Khuôn Tâm, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) tỏ ra bất hợp tác khi luôn viện ra những lý do như mệt, ngất xỉu, đòi đi cấp cứu, truyền nước ở trạm xá để không phải làm việc, trả lời những câu hỏi của cán bộ điều tra.

Trước đó, Vui đã rêu rao anh X. chết là do ...tự tử bằng cách đập đầu xuống bàn. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân bị sát hại, và nghi can chính gây ra cái chết cho anh X. không ai khác chính là Vui.

Triệu Thị Vui bị triệu tập đến trụ sở Công an huyện Sơn Dương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 17/8 Vui đã phải cúi đầu khai nhận, chính thị đã ra tay sát hại chồng chứ không phải chồng đập đầu vào bàn để tự tử như lời thị rêu rao trước đó.

Thị khai nhận, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, trong đó có câu chuyện liên quan đến cơm áo gạo tiền của gia đình.

Theo đó, gia đình Vui là hộ nghèo, kinh tế vô cùng khó khăn, hai đứa con đang học cấp 2 phải gửi nhà ông bà nội ngoài trung tâm xã để các cháu tiện đường tới lớp, còn vợ chồng Vui về sống gần nhà bố mẹ vợ, làm lụng lấy tiền sinh hoạt.

Do kinh tế khó khăn nên vợ chồng có nhiều lục đục dẫn đến cãi vã. Vui nhiều lần bị chồng chửi mắng vì không làm ra nhiều tiền. Vào trưa ngày 16/8, Vui cũng bị chồng chửi vì bữa cơm không có gì để ăn.

Đỉnh điểm của sự giận dỗi, uất ức, khi thấy chồng đang nằm nghỉ trưa trên giường, Vui đã lấy chiếc xà beng vẫn để ở xó nhà đánh nhiều nhát vào đầu chồng.

Khi thấy anh X. bất tỉnh, tưởng chồng đã chết, Vui cầm hung khí phi tang xuống suối gần nhà rồi bỏ sang nhà mẹ đẻ. Sau đó, ông Chiến (chú ruột Vui) đến chơi thấy có dấu hiệu nghi vấn và gọi bà Thị (mẹ đẻ Vui) sang kiểm tra. Thấy trên mặt con rể có nhiều máu, bà này chạy đi nhờ người giúp.

Vui thừa nhận hại chồng là do tức giận vì bị chửi mắng nhiều

Vui khai tiếp, muốn chú và mẹ sang nhà để thị có cớ che giấu hành vi phạm tội của mình, thị nghĩ mình sẽ rêu rao chồng tự đập đầu vào bàn mà chết chứ cái chết đó không liên quan tới mình.

Vì thế, khi bà Thị vào nhà và gặp con rể, Vui vẫn đứng ngoài sân. Sau khi bà Thị chạy đi gọi người, Vui bước vào trong nhà. Khi này, anh X. đã tỉnh. Anh này nói đại ý: Nếu không đánh chết được mình thì Vui cứ “liệu hồn”.

Những tưởng Vui sẽ ăn năn về việc làm sai trái của mình, nhưng thị đi ra phía ngoài thấy một chiếc xà beng dựng trong góc, với ý định sát hại anh X., thị quay lại tấn công chồng.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thị Vui để điều tra về hành vi giết người.

Mặc dù còn tỉnh táo, nhưng do bị choáng nên anh X. không có cơ hội thoát thân. Sau đó, Vui đem chiếc xà beng này vứt xuống suối. Cơ quan điều tra đã phải gồng mình trong dòng nước lũ để mò vớt hung khí gây án.

Tại cơ quan điều tra, Vui tỏ ra ân hận khi đã gây ra vụ việc trái với luân thường đạo lý. Thị đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và cầu xin mọi người tha thứ. Thị cũng mong muốn gia đình đằng nội thay mình chăm sóc cho hai con nên người.

Nhiều người dân thôn Khuôn Tâm cho biết, gia đình anh X. có hoàn cảnh khá khó khăn, tuy nhiên vợ chồng lại hay lục đục liên quan đến tiền nong. Việc Vui ra tay hại chồng rồi lu loa anh này tự tử khiến họ bàng hoàng.

